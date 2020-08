Chaos v Londýne včera v noci vyvolala silná búrka, ktorá zasiahla krajinu. Okrem iného búrka paralyzovala aj dopravu, keď sa vodiči brodili po zatopených cestách, keďže kanalizácie nestíhali odčerpávať obrovské množstvo vody. Úrad pre metropolitné oblasti dnes pre veľkú časť Veľkej Británie zaviedol tvrdé varovanie pred vetrom a dažďom. Búrka prišla z Atlantiku cez noc a prechádza na východ smerom do Severného mora.

Zaplavené ulice aj domy. Veľkú Britániu zasiahla v utorok silná búrka sprevádzaná vetrom a veľkým množstvom zrážok. Búrka Kristen mieri aj na Česko a Slovensko. Zdroj: twitter / reprofoto dailymail

Nárazy vetra môžu spôsobiť ohrozenie života lietajúcimi úlomkami poškodením budov a narušením služieb cestovného ruchu. Táto tlaková níž, ktorú Nemci nazvali Kristen, bude postupovať ďalej cez Severné more a Dánsko a zosilnenie vetra očakávajú v celej západnej Európe.

Tlaková níž Kristen by mala na Slovensko a do Česka doraziť v stredu. "V Česku začne západný a juhozápadný vietor zosilňovať počas stredajšieho dopoludnia - v nárazoch bude dosahovať rýchlosť až 90 km/h, na horách až 100 km/h. Vietor začne čiastočne slabnúť až počas večera. Aj vo štvrtok bude fúkať čerstvý vietor s nárazmi s rýchlosťou do 50 km/h," informoval český Blesk.cz.

Výstrahu pred silným vetrom vydal aj SHMÚ. "V okrese Žilina sa na horách V POLOHÁCH NAD CCA 1 500 M miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 až 25 m/s (70 až 85 km/h) a/alebo krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). Výstraha pred silným vetrom platí aj pre Poprad, Martin, Banskú Bystricu, Brezno, Námestovo a ďalšie okolité mestá."