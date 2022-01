Cristian Fernandez

Vražda nevlastného brata († 2)

Cristian mal iba 12 rokov, keď v návale hnevu brutálnym spôsobom usmrtil svojho nevlastného brata Davida Galarraga. Malého chlapca viackrát hodil do police s knihami. Keď už David nejavil žiadne známky života, odniesol ho do svojej izby. Ohavný čin spáchal v roku 2011 a súdený bol ako dospelý za vraždu prvého stupňa. Na slobodu sa dostal o 7 rokov neskôr, ako 19-ročný. To, čo robí a kde sa nachádza, známe nie je.

Cristian Fernandez zabil ako 12-ročný svojho mladšieho nevlastného brata Davida († 2). Zdroj: reprofoto Youtube

