Muž dokonca oznámil svoj čin vopred, čo vo výpovediach uviedlo niekoľko svedkov. Doživotné väzenie žiadal aj príbuzný obete, ktorý na súde vyhlásil, že sa budú báť o svoje životy, ak sa Drevenšek niekedy dostane z väzenia na slobodu.

Obhajoba na druhej strane zastávala názor, že súd by mal vziať do úvahy ospravedlňujúce okolnosti, predovšetkým mužovo duševné rozpoloženie po strate rodiny. Jeho obhajca Andrej Kac vyzval súd, aby udelil trest, ktorý Drevenšekovi nakoniec umožní začleniť sa do spoločnosti.

Vraždy sa stali v malej dedine Gerečja Vas na východe Slovinska na Štedrý večer, keď Drevenšek (35) vošiel do domu, kde kedysi býval so svojou odlúčenou manželkou. Boli dohodnutí, že štvorročnému synovi odovzdá vianočný dar. Keď už bol Drevenšek v dome, niekoľkokrát bodol exmanželku kuchynským nožom, až vykrvácala.

Po zavraždení bývalej manželky vstúpil do susedného domu, kde na jeho syna, v tom čase štvorročného, dávali pozor rodičia expartnerky. Tým istým nožom zabil starého otca a stará matka utrpela také vážne zranenia, že ešte v ten deň v nemocnici zomrela. Súdne dokumenty ukazujú, že syn Drevenšeka prosil, aby nezabíjal starých rodičov. Drevenšek sa tak stal prvým Slovincom odsúdeným na doživotné väzenie v nezávislom Slovinsku, aj keď verdikt ešte nie je konečný a je možné sa proti nemu odvolať.

Slovinské súdy v posledných rokoch udelili niekoľko 30-ročných trestov a prokuratúra navrhla doživotné väzenie v niekoľkých ďalších prípadoch, ale až doteraz sa súdy vždy rozhodli pre miernejšie tresty.