"Uvedomujem si, že ako verejne činná osoba by som mala ísť príkladom. Ak moji kolegovia na brnianskej radnici dospejú k záveru, že táto fotografia alebo situácia, ktorú som opísala, je dôvodom na to, aby som odstúpil z funkcie primátora, urobím tak," povedala v rozhovore s tým, že sama k rezignácii dôvodov nevidí.

Na snímke je Vaňková spolu so svojím straníckym kolegom a poslancom Roberton Kerndlom. Pred nimi sa nachádza mobilný telefón, na ktorom je biely prášok rozdelený do niekoľkých riadkov.

Anketa Čo si myslíte vy? Zobrazuje podľa vás fotka realitu alebo ide o fotomontáž? Ide o fotomontáž 13% Fotka zobrazuje realitu 61% Neviem, ťažko posúdiť 26% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ruka zobrazená na snímke dvojici ponúka biely valček, ktorý sa používa práve šňupanie. Keď sa novinári opýtali na fotku starostka Brna a aj jej zástupcca reagovali nahnevane a súvislosti s drogami rázne popreli.

"Toto je fotomontáž a tento štýl politického boja považujem za nevhodný a nechutný," uviedla Vaňková. "Klasická fotomontáž," podobne namietal Kerndl. "Je to nechutná, nechutná fotomontáž," povedal.

V pondelok však Vaňková priznala, že fotografia môže byť pravá!

"Včera (v nedeľu) som sa vyjadrila, že tá fotografia je fotomontáž, pretože ani ja, ani kolega si nepamätáme situáciu, ktorá by na nej mohla byť zachytená," vyjadrila primátorka Vaňková pre televíziu Nova.

"Bola som stopercentne presvedčená, že takáto situácia nemohla nastať. Večer mi však zavolala kolegyňa a povedala mi, že je možné, že podobná fotografia mohla vzniknúť aj pred dvoma či tromi rokmi," tvrdí.

Primátorka Brna Markéta Vaňková. Zdroj: instagram.com/vankovabrno

Spravodajský portál novinky.cz ďalej uvádza, že sa oboch politikov po televíznom rozhovore opýtali, či chcú korigovať svoje jasné stanoviská z nedele. "Predpokladám, že som v spomínanom rozhovore urobil jasnú korekciu s vysvetlením. Jednoducho - v čase, keď som vám odpovedala, som bola stopercentne presvedčená, že fotografia je fotomontáž," napísala primátorka Brna.

Krendl reagoval slovami: "Keď sme spolu včera (v nedeľu) hovorili, bol som absolútne presvedčený, že ide o fotomontáž, ale neskoro večer som dostal správu, ktorá ma prinútila spomenúť si na situáciu, ktorú dnes (v pondelok) opísala Markéta Vaňková vo svojom vyhlásení."

Anketa Mala by podľa vás primátorka Brna rezignovať? Áno 73% Nie 27% Neviem 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

"Stalo sa to pred dvoma alebo troma rokmi a bolo to neskoro v noci. Preto mi vôbec nenapadlo, že by fotografia na sociálnych sieťach mohla mať nejakú súvislosť s týmto ojedinelým náhodným stretnutím," dodal.

Vaňková tvrdí, že si na situáciu zobrazenú na fotografii nepamätá. "Nepamätám si túto konkrétnu situáciu, takže v tejto chvíli nemôžem povedať, či je fotografia pravdivá alebo nie. Nemôžem to však úplne vylúčiť," povedala starostka. Podľa jej slov bola fotografia zosvetlená.

"Situácia sa stala v noci, pričom na fotografii to vyzerá ako normálny biely deň," ozrejmila. Nakoniec vysvetlila, o akú situáciu vlastne išlo. "Boli sme na spoločenskom podujatí, ktoré sa pretiahlo do noci, a keď sme sa vracali, narazili sme v centre na skupinku mladých, veselých ľudí, s ktorými sme sa dali do reči a strávili s nimi niekoľko desiatok minút." Podľa jej slov je pripravená niesť za svoje chovanie politickú zodpovednosť.

Prečítajte si tiež: