Maria José Cristerna z Mexika má celkovo 49 telesných modifikácií vrátane tesákov, rozštiepeného jazyka, titánových rohov a pigmentácií očí. Táto tetovacia umelkyňa je známa ako „upírska žena“ vďaka svojmu extrémnemu vzhľadu, no aj keď má fanúšikov, už predtým vydala varovania pre tých, ktorí uvažujú o tom, že by jej štýl napodobnili.

„Rada, ktorú by som vám dala, je, že musíte o tom veľa premýšľať, pretože je to nezvratné,“ uviedla v rozhovore pre portál Daily Star. „Milujem, ako vyzerám, ale musíte pochopiť, že existujú mladí ľudia, ktorí sú veľmi otvorení tetovaniu, piercingu a všetkému. Stalo sa to módou, takže sa možno dostanete do bodu, keď to už nie je to, čo chcete, a možno sa vám to už nebude páčiť," dodala so znepokojením. Aj keď je na svoj vzhľad hrdá, nechce byť príkladom pre ďalších ľudí.



47-ročná žena, ktorá bola v minulosti právničkou, sa roky musela vyrovnávať s tým, že ľudia pri pohľade na ňu bežne prechádzali na ulici na druhú stranu a odvracali od nej zrak. Niet sa ani čomu čudovať. Človek, ktorý Mariu nepozná, by sa jej večer na ulici mohol skutočne zľaknúť a pomýliť si ju s démonom. Ak nemáte strach, presvedčiť sa môžete v galérii článku TU!