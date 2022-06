Silné zemetrasenie zasiahlo v stredu skoro ráno vidiecky, hornatý región východného Afganistanu neďaleko pakistanských hraníc, pričom si podľa informácií spravodajského serveru washington post vyžiadalo najmenej 1000 mŕtvych a 1500 zranených. Úrady varovali, že počet obetí sa pravdepodobne zvýši.

Another dark day in the history of #Afghanistan The number of martyrs in today #earthquake is increasing.#AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/iMFw9fUFZr