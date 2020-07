Po zadržaní Maxwellovej uplynulý štvrtok priniesol britský Daily Mail informácie o tom, že žena obvinená zo šiestich federáýlnych zločinov bola z Británie prevezená do USA. Aktuálne by sa Maxwellová mala nachádzať v Metropolitnej väznici, ktorá je označovaná za jednu z najhorších v USA. Maxwellová bola do väzby umiestnená z obavy, že by na slobode mohla znova uniknúť a schovávať sa pred spravodlivosťou. V Metropolitnej väznici by mala byť zadržiavaná až do súdneho pojednávania, ktoré by sa malo konať koncom tohto alebo začiatkom budúceho týždňa.

Bill Clinton a Ghislaine Maxwell stoja pred súkromným lietadlom pedofila Epsteina. Fotografia podľa britského denníka The Sun pochádza z čias, kedy sa na palube nachádzala aj Juliette Bryant, ktorá tvrdí, že ju Epstein pravidelne znásilňoval a predával iným vysokopostaveným ľuďom. Zdroj: Youtube

V súvislosti s väznicou sa však vynorili obavy o život Maxwellovej, po tom, ako sa samotný Epstein vo väzbe v uplynulom roku obesil. Aktuálne sa v súvislosti s jej väzobným stíhaním zvažuje či je vhodnejšie nechať Maxwellovú v samostatnej cele alebo ju umiestniť do cely spolu s ďalšou ženou. Metropolitná väznica však nemá práve najlepšiu povesť. Za jej múrmi došlo k niekoľkým znásilneniam ženských väzenkýň aj k násilnostiam. Maxwellová je podľa slov bývalého dozorcu ideálnym objektom na napadnutie. Nie je jasné, ako dlho Maxwellová zostane vo väzení, ktoré sa zvyčajne používa ako čakáreň pre tých, ktorí čakajú na súdny proces.

WA 9 archív Epsom - Na archívnej snímke z 5. júna 1991 Ghislaine Maxwellová sa usmieva v britskom Epsome. Ghislaine Maxwellovú, bývalú priateľku už zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, vo štvrtok zadržali na základe obvinení z toho, že svojmu expriateľovi pomáhala v sexuálnom zneužívaní maloletých.Maxwellovú zatkol americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v štáte New Hampshire. Viacero žien Maxwellovú už v minulosti označilo v súvislosti so sexuálnymi deliktami za blízku spo Zdroj: Jim James

Bývalý dozorca, opísal život vo väzení ako drvivý zážitok, najmä pre niekoho, kto je zvyknutý na luxusný život. "Prechádzaš zo života, ako je ten Maxwellovej, do tvrdých podmienok. Odhaľuješ sa pred cudzími ľuďmi, ktorí sa ťa dotýkajú a nechávaš ich, aby sa pozreli do tvojich telesných dutín," uviedol bývalý dozorca.

Jednou z najväčších otázok, ktorej čelia šéfovia väzníc, bude otázka, či nechať Maxwellovú v cele samú alebo s iným väzňom. Dať jej spoluväzňa by pomohlo zabrániť samovražde, ktorá je kľúčovou otázkou po Epsteinovej smrti, ale tiež to z nej urobí cieľ. Pre ostatných väzňov by bolo zranenie Maxwellovej čestným odznakom, dodal bývalý dozorca.

