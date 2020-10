Už je to takmer jeden rok, čo svet zápasí s novou pandémiou koronavírusu. COVID-19 je doteraz pre vedcov veľkou záhadou a aj po roku zostáva množstvo otázok nezodpovedaných. Profesor Graeme Ackland však s istotou vyhlásil, že tí, ktorí sa z COVID-19 vyliečili, majú v tele protilátky iba niekoľko mesiacov, u niekorých sa protilátky nemusia vytvoriť vôbec. Informoval britský denník Dailymail. Tento začarovaný kruh môže mať hrôzostrašné dôsledky a zapríčiní, že sa koronavírusu už nikdy nezbavíme.

Anketa Myslíte si, že sa koronavírusu niekedy zbavíme úplne? Áno. 0%

Nie. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Vírus bude podľa neho v obehu celé desaťročia a bude sa objavovať v podobe sezónnych chorôb. Profesorov názor na totálny lockdown je však úplne odlišný, než názor britských poslancov. Podľa Acklanda by mali platiť prísne opatrenia jedine pre zraniteľných a starších ľudí. Mladí by sa mali podľa neho vrátiť do bežného života a fungovať ako pred pandémiou. Táto stratégia sa však nakoniec ukázala ako nemožná a nakazených by bolo v skutočnosti oveľa viac.

Mohlo by vás zaujímať: