Na to, aby nový druh koronavírusu v ľudskom organizme spôsobil vypuknutie ochorenia COVID-19, je potrebných až 500 exemplárov koronavírusu. Vyplýva to z výskumu Andreasa Bergthalera z viedenského Výskumného centra pre molekulárnu medicínu (CeMM), informoval v utorok denník Kurier.

Ako uvádza rakúsky vedec, jednotlivec, ktorý ochorel na toto nákazlivé respiračné ochorenie, mal v priemere až 500 exemplárov koronavírusu, čo je relatívne vysoké číslo.

Z tohto dôvodu sa podľa neho ako účinné prostriedky boja proti nákaze javia byť práve jednoduché opatrenia, akými sú nosenie rúšok či dodržiavanie odstupu.

Spomínané prvky totiž zmenšujú počet exemplárov vírusu, ktorým je človek vystavený, povedal Bergthaler počas pondelňajšej online prednášky na pôde Viedenského fondu pre vedu, výskum a technológie (WWTF).

S cieľom zistiť, koľko exemplárov tohto vírusu sa prenesie z človeka na človeka v prípade nákazy, skúmali Bergthaler a jeho kolegovia genotyp vírusov takzvaných prenášačov a ľudí, ktorých nakazili. Za týmto účelom dohľadávali kontakty infikovaných osôb.

V prípade, že genotyp infikovanej osoby obsahuje len málo variant vírusu od pôvodcu nákazy, znamená to, že nebezpečné je i to, ak človek dôjde do styku s malým počtom jeho exemplárov. Ak sa, naopak, v tele nakazeného preukáže vysoký počet exemplárov vírusu od prenášača, je na rozvinutie choroby potrebný veľký počet jednotlivých exemplárov vírusu, vysvetlil Bergthaler počas prednášky.

Z týchto poznatkov vyplýva, že ak je niekto vystavený len malému množstvu exemplárov koronavírusu, bude priebeh choroby miernejší, alebo k samotnému prepuknutiu ochorenia COVID-19 vôbec nedôjde.

"Ak aj nedokážete zabrániť tomu, že niekto sa dostane do kontaktu s koronavírusom, môžete výrazne zredukovať počet exemplárov vírusu, ktorým je človek vystavený. Týmto viete výrazne oslabiť šírenie pandémie vlny nákazy," apeluje rakúsky vedec.

Na celom svete zatiaľ neexistujú presné údaje o tom, aký počet exemplárov koronavírusu spôsobí vypuknutie choroby COVID-19, poznamenal vedec. Podľa jeho zistení sa na jednu nákazu prenesie 500 exemplárov vírusu, čo je v porovnaní s inými vírusovými ochoreniami skutočne vysoké číslo, dodáva.