Komisia spresnila, že po utorňajšej žiadosti Čechov o pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ pre civilnú ochranu zareagovali Poľsko a Slovensko, ktoré do Čiech poslali po jednom vrtuľníku. Okrem toho EÚ zmobilizovala aj dve hasičské lietadlá umiestnené v Taliansku z únijnej flotily rescEU.

Komisia spresnila, že po utorňajšej žiadosti Čechov o pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ pre civilnú ochranu zareagovali Poľsko a Slovensko, ktoré do Čiech poslali po jednom vrtuľníku. Okrem toho EÚ zmobilizovala aj dve hasičské lietadlá umiestnené v Taliansku z únijnej flotily rescEU.

Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič pri tej príležitosti pripomenul, že krajiny EÚ počas tohto leta čelia rozsiahlym lesným požiarom, a to v oblasti Stredozemného mora, ako aj v strede kontinentu. "V boji proti požiarom pustošiacim národný park na severe Českej republiky v pohraničnej oblasti s Nemeckom prejavuje EÚ svoju plnú solidaritu," vyhlásil Lenarčič a poukázal na poskytnutie konkrétnej pomoci.

Podľa jeho vyjadrenia Koordinačné centrum EÚ pre núdzové reakcie je v úzkom kontakte s českými aj nemeckými orgánmi a podporuje koordináciu hasičských operácií v oblasti. Do Prahy vyslalo styčného dôstojníka, ktorý bude mať na starosti pomoc prichádzajúcu z EÚ. Okrem toho Nemecko aktivovalo družicový systém EÚ Copernicus, ktorý v reálnom čase poskytuje zo zasiahnutej oblasti údaje záchranným zložkám.

Pri hasení rozsiahleho požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko by mohol pomôcť vrtuľník Ozbrojených síl (OS) SR. Potvrdil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na stredajšom brífingu v Ružomberku. Podľa jeho slov sú pripravení vrtuľník vyslať v prípade, ak sa tam nezlepší situácia. Zdôraznil, že komunikujú s českou stranou.

"Pomoc obyvateľstvu je na prvom mieste. Robíme, čo vieme, kapacity sú limitované. Zároveň sa snažíme pomôcť aj našim priateľom v Slovinsku, Českej republike alebo kdekoľvek inde. Keby nastala situácia, že by u nás boli tak zásadné a obrovské požiare, aké sú v týchto krajinách, aj my by sme boli vďační, keby nám prišli pomôcť," skonštatoval Naď.

Šéf rezortu obrany pripomenul, že v Českom Švajčiarsku je momentálne nasadený vrtuľník Leteckého útvaru ministerstva vnútra SR vrátane hasičov. "Náš vrtuľník hasil ešte predvčerom (25. 7.) v Slovinsku, ďalšie dva hasili v Malej Lodine a vo Veľkej Fatre," priblížil. V národnom parku České Švajčiarsko horí plocha približne 1000 hektárov. Na mieste naďalej zasahuje viac ako 400 hasičov.