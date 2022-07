Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali v utorok (26. 7.) v podvečerných hodinách v katastri obce Priepasné v okrese Myjava pri dopravnej nehode nákladného automobilu, pri ktorej sa zranila jedna osoba. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne Marián Petrík.

Na miesto udalosti boli vyslaní traja príslušníci z Myjavy s jedným zásahovým vozidlom. "Po príchode hasičov bolo zistené, že v dôsledku udalosti zostal postihnutý automobil prevrátený na boku, uviaznutý na poľnej ceste v ťažko dostupnom teréne. Pri dopravnej nehode sa zranila jedna osoba, ktorá sa nachádzala mimo vozidla v starostlivosti okoloidúcich osôb. Následkom udalosti došlo k úniku prevádzkových kvapalín," uviedol Petrík.

Hasiči v súčinnosti s posádkou zdravotných záchranárov poskytli zranenému vodičovi predlekársku pomoc a prvotné ošetrenie. "Následne bola zranená osoba prenesená do sanitky záchrannej zdravotnej služby a prevezená na ďalšie ošetrenie do nemocnice. Hasiči havarované vozidlo stabilizovali, previedli jeho protipožiarne zabezpečenie a do zberných nádob zachytili unikajúce prevádzkové kvapaliny," doplnil krajský hovorca HaZZ.