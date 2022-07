Postupujúci požiar s pochopiteľnými obavami sledujú zrejme aj Ivana Gottová a Jakub Prachař. Ničivé plamene v Českom Švajčiarsku totiž vyčíňajú príliš blízko miest, kde majú chalupy a pozemky.

Nebohý Karel Gott († 80) si na sklonku života obľúbil dedinku Doubice, kde si dal postaviť zrubovú chalupu. A včera bol oheň iba 11 kilometrov od obce! Možno sa to nezdá veľa, ale požiar sa stále šíri ďalej. Preto môže mať Ivana Gottová (46) pochopiteľné obavy, aby sa plamene nedostali až k Doubici a nezničili nebodaj chalupu, ktorú si spevák tak obľúbil.

V dedinke Doubice má chalupu Ivana Gottová, Jakub Prachař tu kúpil pozemky. Zdroj: archív

Karel Gott zaplatil za pozemok v Doubici 2 milióny českých korún (cca 81 000 eur), stavba víkendového sídla ho stála 1,8 miliónov českých korún (cca 73 000 eur). Na chalupe nakrúcal aj niektoré zábery do životopisného filmu Karel.

S dedinou Doubice je spojený aj herecký rod Prachařovcov. Ilja Prachař († 81) tu mal chalupu. Ako spomínal jeho vnuk Jakub Prachař (38), v detstve tam často s dedom chodil.

Jakub Prachař má neďaleko miesta požiaru pozemky. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZZRkoptcKY/

Úspešný herec si v dedinke, dokonca neďaleko Gottovcov, nedávno kúpil pozemky. Ako píše český denník Blesk, za tri pozemky s celkovou výmerou 1 123 m² dal dva milióny českých korún (cca 81 000 eur). Momentálne je to iba trávnatá plocha, ktorú ak by zasiahli plamene, by bolo treba pred ďalším využitím skultivovať.

Josef Laufer má v Českom Švajčiarsku takisto chalupu. Zdroj: profimedia

V Českom Švajčiarsku má chalupu aj Josef Laufer (82).

Anketa Môže suché a horúce počasie spôsobiť požiare aj u nás? Určite. Všetko je vysušené, takže sa to okamžite chytí a horí. 10% Môže horieť aj u nás, najmä ak niektorí nezodpovední ľudia aj teraz rozkladajú v prírode oheň a odhadzujú ohorky cigariet. 90% Môže sa to stať, ale nemyslím si, že je to príliš pravdepodobné. 0% Horieť môže kedykoľvek, nielen v horúcom lete. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný