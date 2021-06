V tlačovej správe o tom v pondelok informoval hovorca pražského mestského štátneho zastupiteľstva Aleš Cimbala, ktorého cituje internetový spravodajský portál iDNES.cz. Návrhom sa teraz bude zaoberať dohliadajúci prokurátor Jaroslav Šaroch. Ten môže podať obžalobu, ale aj zastaviť trestné stíhanie.

Premiér opakovane odmieta, že by sa v súvislosti s farmou dialo čokoľvek nezákonného. Mayerová, ktorá teraz používa svoje dievčenské priezvisko Nagyová, povedala, že sa k danej záležitosti nebude vyjadrovať. "Ponechám to bez komentára, nemám k tomu čo povedať," uviedla. Mayerová už v minulosti vyhlásila, že je presvedčená o tom, že zákon porušený nebol.

"Dnešného dňa bol vo veci mediálne označovanej ako kauza Čapí hnízdo predložený spisový materiál spolu s návrhom policajného orgánu na podanie obžaloby dozornému prokurátorovi. Predložený spisový materiál má rozsah vyše 34.000 strán a prokurátor sa ním bude teraz zaoberať, aby mohol rozhodnúť, či vo veci podá obžalobu, zastaví trestné stíhanie alebo vybaví vec inak," uviedol Cimbala.

Hovorca doplnil, že o spôsobe vybavenia veci bude verejnosť informovaná prostredníctvom médií. "V priebehu študovania spisového materiálu a spracovávania záležitosti prokurátorom nebudeme poskytovať ďalšie informácie," dodal Cimbala.

Babiš: Neprekvapuje ma to, vždy to vytiahnu pred voľbami

„Je to účelová kauza stará 14 rokov, vyšetrovanie sa ťahá už piaty rok, pričom raz už bolo štátnym zástupcom zastavené. Obvinenia odmietam a verím, že náš justičný systém je spravodlivý,“ uviedol Babiš v reakcii pre český denník Blesk.

Podstatou tejto kauzy je to, že farma Čapí hnízdo pôvodne patrila Babišovmu holdingu Agrofert, v decembri 2007 sa však premenila na akciovú spoločnosť s akciami viazanými na majiteľa a neskôr získala európsku dotáciu v programe pre malé a stredné podniky. Akcie vlastnili Babišove deti a partnerka.

Na dotáciu by farma ako súčasť Agrofertu nemala nárok. Po niekoľkých rokoch sa spoločnosť pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do februára 2017, potom ho vložil do svojich zverenských fondov, uvádza internetový portál denníka Mladá fronta DNES.

Generálny prokurátor Pavel Zeman v decembri 2019 po preskúmaní obnovil stíhanie Babiša a Mayerovej; podľa neho bolo konanie v ich prípade zastavené nezákonne a predčasne. Prokurátor Zeman zároveň potvrdil, že stíhanie Babišových blízkych sa definitívne skončilo. Pavel Zeman v polovici mája oznámil svoju rezignáciu, mandát mu zanikne k 30. júnu.