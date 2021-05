Vojtěcha uviedol do úradu premiér Andrej Babiš krátko pred 17.00 h. Babiš staronovému ministrovi poprial veľa šťastia a poďakoval mu za to, že vyšiel v ústrety jeho požiadavke na návrat do čela ministerstva.

Babiš si vraj Vojtěcha vybral preto, že nemá majetky. "Možno preto, že nemá žiadne nehnuteľnosti a býva v nájme bytu. Už je vylustrovaný, takže nemáte čo lustrovať. Bol to najúspešnejší minister v histórii samostatnej republiky," vysvetlil premiér.

"Som rád, že opäť môžem byť na ministerstve zdravotníctva. Je to pre mňa do istej miery prekvapujúce, že sa situácia vyvinula tak, ako sa vyvinula. Nečakal som to, ale tak už to v živote býva," povedal po znovuuvedení do funkcie podľa Noviniek Vojtěch. Prezident ČR Miloš Zeman ho za ministra vymenoval v dopoludňajších hodinách na Pražskom hrade bez tradičného ceremoniálu.

Staronový minister uviedol, že sa poučil z predchádzajúcich chýb. Podľa neho je prioritné teraz urobiť "bodku" za koronavírusovou pandémiou, ktorá má spočívať v dokončení očkovania, vo vytvorení vakcinačnej stratégie do budúcnosti alebo stratégie testovania.

Vojtěch bol ministrom zdravotníctva od decembra 2017 do septembra 2020, keď ho vystriedal epidemiológ Roman Prymula. Ten však vo funkcii zotrval len do 29. októbra a následne nastúpil Jan Blatný, ktorého v apríli vystriedal Arenberger.