Bašternák bol z daňového podvodu obvinený v roku 2017 a v marci 2019 putoval za mreže, kde si už aj odsedel časť 5-ročného trestu. V januári tohto roku ho podmienečne prepustili. Podľa aktuality.sk má teraz obrovský problém Ivanová, ktorú vyšetrovateľ NAKA navrhol obžalovať. „So závermi ukončiť vyšetrovanie s návrhom na podanie obžaloby sa nestotožňujeme. Ivanová od počiatku trestného stíhania poukazuje na to, že je nezákonne obvinená,“ povedali Ivanovej obhajcovia Martin Bezák a Zuzana Mlkvá Illýová.

Správkyňa je stíhaná za to, že v čase kedy to bolo treba, nenapadla Bašternákove prevody jeho majetkov. Okrem toho, že dostal 5 rokov basy mu v druhej časti trestu mal prepadnúť majetok. A nebolo ho málo. Daňový podvodník prepísal na rodinu a známych hnuteľný a nehnuteľný majetok za minimálne 6,65 milióna eur. Medzi tie najznámejšie nehnuteľnosti patrí obrovská vila na Slavíne, jeden z bytov v Bonaparte, alebo luxusná chata na Donovaloch.

Ivanová sa v lete snažila o zrušenie svojho obvinenia cez paragraf 363. Žilinka sa s tým ale nestotožnil a myslí si, že správkyňa je obvinená opodstatnene. „Obvinená sa rozhodla nekonať a zostala nečinná,“ povedal Žilinka. Obhajcovia Ivanovej ju bránia tým, že Bašternák prepísal majetky ešte pred právoplatným rozsudkom.

Samotná správkyňa pred odsúdením Bašternáka tvrdila, že nemôže napadnúť prevody jeho majetkov. Koncom roka 2019 avizovala, že potrebné odporovacie žaloby podá, čím by naplnila výzvu Okresného úradu. No do mája 2020 tak neurobila. „Obvinená dňa 18. mája 2020, teda dva dni pred uplynutím zákonnej lehoty na podanie odporovacej žaloby, zaslala písomnú odpoveď, že odporovaciu žalobu nepodá,“ povedal advokát Peter Kubina z advokátskej kancelárie Dentons, ktorú poverilo ministerstvo vnútra, aby žaloby v mene štátu podali oni. Situácia okolo majetkov Bašternáka stále nie je vyriešená. Či ho odsúdený prepísal účelovo, musí rozhodnúť súd.

Pozrite sa, aké majetky stihol Bašternák prepísať.

