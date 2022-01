Bašternáka odsúdil Krajský súd ešte 14. marca 2019. Podľa informácií TV JOJ si ale neodsedí ani celé tri roky a už dnes ho pustia na slobodu! „Môžem to potvrdiť. Mám informáciu, že počas dnešného dňa bude prepustený z výkonu trestu odňatia slobody,“ potvrdil Bašternákov obhajca Peter Filip. Podnikateľa pustil v novembri minulého roku na slobodu už Okresný súd v Trenčíne, no prokurátor sa odvolal. Neúspešne. Krajský súd potvrdil rozhodnutie toho okresného. Bašternák je podmienečne prepustený so skúšobnou dobou 30 mesiacov. Súd nariadil aj probačný dohľad po dobu 12 mesiacov.

Podnikateľa odsúdili v marci 2019 na päťročný nepodmienečný trest za neodvedenie daní a poistného. Cez svoju firmu BL-202 si v roku 2012 kúpil sedem bytov v luxusnom komplexe Five Star Residence za 12 miliónov eur. Byty ale mali nižšiu hodnotu. Odsúdený si tak neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške takmer dva milióny eur. Po vznesení obvinenia si uplatnil takzvanú účinnú ľútosť, peniaze štátu zaplatil, ale ani to mu nepomohlo. Okrem nepodmienečného trestu mu prepadol aj majetok.

Filip po pojednávaní na okresnom súde prezradil, že Bašternák sa zmenil k lepšiemu. „Je pokornejší, poslušný a vzorom pre ostatných, ako vstúpiť do pracovného procesu a podávať výkony na požadovanej úrovni,“ povedal Filip. Podľa neho sú všetky referencie od pracovníkov ústavu na jeho klienta pozitívne. „Teraz robí v sklade, pred tým rozvážal jedlo po celom ústave na jednotlivé baráky a ešte skôr šil topánky,“ dodal Filip.

Bašternák ale stále nemá vyhraté. Už 16. februára ho na Krajskom súde v Bratislave čaká pojednávanie, ktoré môže skončiť ďalším prísnym trestom. V tomto prípade je obžalovaný z daňového podvodu datujúceho sa do roku 2013 vo výške 200-tisíc eur.

