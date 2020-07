ZASMEJTE SA Vtipy, ktoré sa podarili: Internet si robí srandu z Kollára, Bödöra aj Matoviča!

Nad situáciami v našej krajine sa aj rozum pozastaví. O to vtipnejšie je, keď si "srandisti" dokážu "vystreliť" z našich politikov. Tentokrát to poriadne schytal Boris Kollár, Robert Fico, Igor Matovič a na scénu sa vrátili aj Vladimír Mečiar a Andrej Danko. No to stále nie je všetko. Jedným z hlavných postáv humoru na internete je obvinený Norbert Bödör, ako aj sudca, ktorý ho neposlal do vyšetrovacej väzby, či dokonca Monika Jankovská.