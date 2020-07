Konflikt, ktorý rozdelil koalíciu, odštartovalo podozrenie z plagiátorstva v diplomovej práci Borisa Kollára. Kým Za ľudí a SaS žiadali odstúpenie šéfa parlamentu, OľaNO sa Kollára zastalo. Napätie v koalícii vyvrcholilo tajným utorkovým hlasovaním o jeho odvolaní, ktoré navrhol samotný šéf parlamentu. Za odvolanie nakoniec hlasovalo len päť poslancov. Otvorene sa k tomu prihlásili dvaja poslanci Za ľudí – Miroslav Kollár a Ján Benčík.​

Tesne pred hlasovaním sa do väčšieho sporu s Kollárom dostal aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga. Toho nazval šéf parlamentu „farizejom“, akého v politike ešte nezažil. „Nerozumiem, prečo vy sám podávate návrh na odvolanie z funkcie predsedu Národnej rady. Veď vy sám priznávate problém s diplomovkou,“ vyčítal mu zas Šeliga. Kollár s odstupom niekoľkých hodín hovorí, že na pracovnom vzťahu so Šeligom sa nič nemení. „Sme štandardný a zodpovedný koaličný partner, a tak sa budeme aj správať. Osobné veci do politiky nepatria a ani my ich nebudeme prenášať na koaličnú pôdu. Môj názor na pána Šeligu je len môj osobný a nebude mat žiadny vplyv na fungovanie koalície, aspoň z našej strany,“ odkázal Kollár deň po roztržke pre Plus JEDEN DEŇ.​

Šeligovi však veľmi do reči nebolo. Trvá však na svojich zásadách. „Ako podpredseda Národnej rady mám zákonom definované, čo mám robiť. Ja osobne som neútočil na pána Kollára, začal útočiť on. Je to jeho vizitka. On sa k tomu musí postaviť tak, ako sa k tomu chce postaviť,“ povedal pre náš denník s tým, že sa o konflikte nerozprávali. "Snáď nie sme na pieskovisku, aby sme sa správali ako malé deti. Zo strany Za ľudí nič také nehrozí. Myslím, že sme za prvých 100 dní dokázali, že sme hlasom rozumu. Stojíme si za svojimi princípmi a keď sa niečo dej, tak sa ozveme. Sme pripravení podporiť všetko, čo má zmysel a kritizovať všetky nezmyseľné návrhy," dodal na margo možných koaličných bojoch medzi ich stranami.

Po prerokovaní programu 9. schôdze parlamentu by pre poslancov malo nastať voľnejšie obdobie, to však môže ovplyvniť koronavírus. Politológ Radoslav Štefančík to vidí ako príležitosť na upokojenie konfliktu. „Táto téma vyhnije, tak ako vyhnili všetky ostatné problémy, ktoré sa riešili na Slovensku v predchádzajúcich predvolebných obdobiach, či išlo o vládu Smeru, SDKÚ, alebo tých predchádzajúcich,“ povedal.​

Politológ Grigorij Mesežnikov si zas myslí, že konflikt medzi poslancami a Kollárom sa nedá nazvať koaličnou krízou, pretože ide o problém len výhradne Kollára. Stopy po nepokojoch však podľa neho ostanú naštrbené. „Podľa mňa to bude porovnateľná situácia ako s Andrejom Dankom. Kontext ostane a bude sa to pripomínať. Boris Kollár ostane v pozícii predsedu Národnej rady dosť zraniteľný, čo sa týka nazerania na jeho aktivity, pretože sa mu to bude pripomínať dosť často vrátane predstaviteľov niektorých koaličných strán,“povedal. Súčasná koalícia podľa neho bude plná konfliktov. „Ale to neznamená, že sa musí rozpadnúť. Práve naopak, takisto ako tá predchádzajúca koalícia tiež nebola veľmi homogénna a vznikli tam rôzne problémy, ale vydržala štyri roky,“dodal. ​

Politický stratég Michal Novota vidí koaličnú krízu ako krízu základnej dôvery medzi politickými partnermi a „mizerný signál k voličom“, ktorí volili zmenu. „Tí síce všeličo dokážu odpustiť, ak sa politik ospravedlní, ale nezabudnú, ako trápne ich niektorí lídri vládnej koalície nechali v tejto kauze cítiť,“vysvetľuje Novota. Kríza podľa neho môže priniesť aj niečo pozitívne – prísnejšie posudzovanie plagiátov v záverečných prácach. „Aktuálnej vláde téma nepomáha, preto by bolo správne, aby ju legislatívne čo najskôr vyriešili a zariadili sa podľa nej v zmysle princípu padni komu padni,“ dodal.

