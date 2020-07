Ako sa sám Kuciak priznal, už dlhšiu dobu situáciu napäto sledoval, no strach mu bránil v tom, aby sa verejne vyjadril. „ Stále sa bojím, že sa už úplne všetko a všetci obrátia proti nám, ale toto je cez čiaru,“napísal na sociálnej sieti.

„ Útočiť na koaličného partnera výmyslami, za to, že požaduje to, čo je v každej normálnej krajine prirodzené, vlastné postavenie postaviť nad úroveň celej krajiny a poctivých študentov, to nie je ani trochu morálne čisté a spravodlivé,“ironicky odkázal Kollárovi s tým, že namiesto toho, aby si priznal chyby a vyvodil zodpovednosť, obviňuje každého okolo seba. Kuciak sa rozhodol ísť ešte hlbšie a jeho konanie označil prívlastkom „ala Smer“.

FOTO Jána Kuciaka nájdete v GALÉRII

Nakoniec pripomenul, že takéto „uprednostňovanie vlastného ega pred verejným záujmom a šírenie nenávisti“v koalícii už bolo a viedlo k smrti jeho brata. „ Zostáva dúfať, že raz sa naučíme pri voľbách viac veriť rozumu ako populizmu,“dodal Kuciak.

Investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) spoločne s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou († 27) zavraždili vo februári 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. K ich vražde sa priznal Miroslav Marček, ktorý za vraždu dostal trest 22 rokov za mrežami. Naďalej prebiehajú súdne konania s údajným objednávateľom vraždy Marianom Kočnerom, údajnou sprostredkovateľkou Alenou Zsuzsovou a údajným vodičom vraha Zoltánom Andruskóom.

