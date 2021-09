Či už ju niekto uznáva, alebo nie, práca politika je jednoznačne dosť náročná a to najmä po psychickej stránke. Aj preto sa snažia viacerí politici voľný čas využiť čo najintenzívnejšie a oddýchnuť si. Janka Bittó Cigániková nie je výnimkou.

Predsedníčka Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Janka Bittó Cigániková je známa ako nekompromisná politička a často si nedáva servítku pred ústa, keď obhajuje svoje názory. V posledných týždňoch neustále pokračuje v boji so snahami parlamentných kolegov o sprísnení interrupcií či aktívne bojuje so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. Dusno je v parlamente aj kvôli šikovnému kroku SaS, ktorej je členkou, keď sa im podarilo získať do svojho poslaneckého klubu Okrem toho jej strana údajne má čeliť novej koaličnej kríze, existenciu ktorej minulý týždeň oznámil predseda Národnej rady Boris Kollár.

Nakoľko toho bolo za ostatné dni na Cigánikovú veľa, rozhodla sa, že si vyčistí hlavu a zrelaxuje. Pri političke sme už zvyknutí na rôzne prekvapenia a ani tentokrát neostala svojej povesti nič dlžná. Na sociálnej sieti zverejnila fotografiu, z ktorej vám padne sánka. "Niekedy treba vyfúknuť paru aj netradičnými spôsobmi. Ako sa chodíte resetovať vy?" napísala politička pod obrázkom. A čo na ňom robila? To musíte jednoducho vidieť.