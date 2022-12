Vyslovenie nedôvery premiérovi neznamená okamžitý odchod vlády: Celé to stojí na prezidentke ×

Ak by aj parlament na mimoriadnej schôdzi iniciovanej opozičným poslancami zo SaS a Hlasu-SD vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO), nebude to mať za následok okamžitý odchod ministrov z funkcií. Kabinet bude vládnuť v demisii až dovtedy, kým prezidentka Zuzana Čaputová nevymenuje nový. V TASR TV to povedal Juraj Hrabko.