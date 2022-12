Prokuratúra uviedla, že podozrivé nákladné auto zachytili ešte vo štvrtok na pobrežnej ceste vedúcej popri Kalifornskom zálive. Táto cesta vedie do pohraničného mesta Sonoyota blízko obce Lukeville v americkom štáte Arizona.

WATCH: #BNNMexico Reports.



Personnel from the Attorney General's Office (FGR) secured approximately 300 kilograms of fentanyl pills inside a truck in Sonora. #Mexico #Fentanyl #Sonora #Crime pic.twitter.com/F5UsHoeuXu