Vláda pomôže samosprávam zvládať energetickú krízu. Po rokovaní so zástupcami samospráv to oznámil premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že od 1. januára do 31. marca bude cena elektrickej energie pre samosprávy zastropovaná na úrovni 199 eur za megawatthodinu a pri plyne bude zastropovaná na úrovni 99 eur za megawatthodinu. Pri nákladoch nad strop pri elektrine a plyne preplatí 80 percent z toho štát. Má to ale jeden háčik...