Tá sa veru nezdá! Prebehnúť v kuse viac ako 13 kilometrov a potom sa usmievať do fotoaparátu dokáže len málokto. Krištúfková to ale zvládla a pri pohľade na ňu by sa dalo povedať že ´ľavou zadnou´. Poslankyňa sa svojim výkonom zo Zelenej Studničky pochválila širokej verejnosti. „Odbehaných 13 nedeľných kilometrov. Vybehaj si nohy aj hlavu,“ napísala Krištúfková na sociálnej sieti.

K svojmu výkonu a slovám priložila aj dve fotografie. Z tej prvej je jasne vidieť, za aký čas to poslankyňa stihla, koľko kalórií spotrebovala a dokonca aj aké prevýšenie pri tom absolvovala! Na druhej fotke ju vidieť s jej povestným šarmom a úsmevom na tvári. Ale, niečo malo ostať asi utajené. Pozrite sa v galérii, čo jej pretŕča spod teplákovej bundičky a aj to, aký výkon podala.

Anketa Dokázali by ste zabehnúť za jeden deň viac ako 13 kilometrov? Určite nie 0% Áno, keby som pred tým trénoval približne jeden mesiac 100% Kedysi by som to zvládol, teraz nie 0% Áno 0% Načo by som to robil? 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný