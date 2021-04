Poslankyňa Petra Krištúfková, ktorá má so svojím straníckym lídrom Borisom Kollárom dcéru, sa angažuje najmä v témach týkajúcich sa matiek a sociálnych vecí. Ona sama si však potrpí na poriadny luxus, čo potvrdzuje nielen fotografiami na sociálnej sieti, ale aj naživo. Napríklad počas túry na horách.

Na svoju sociálnu sieť pridala v prvý jarný deň fotku, ku ktorej napísala: "Nádhera! Deň, skoro ako predurčený sa od samého šťastia zblázniť. No nie každý deň je práve najšťastnejší," komentovala.

Je otázne, čo človeka ako prvé zaujme pri pohľade na takýto status. Či jeho text, alebo výzor samotnej poslankyne. Je totiž dosť zjavné, že Krištúfková má na sebe samý luxus od hlavy až po päty! Bunda, ktorú má oblečenú, stojí viac než 1 500 eur a svetrík, ktorý jej spod nej vytŕča, je tiež v hodnote okolo 140 eur. Na sebe má aj batoh luxusnej značky, ktorý môže stáť až 150 eur, a nohavice, ktorých suma sa pohybuje okolo 300 eur.

Krištúfková sa v roku 2015 dostala na 5. miesto kandidátnej listiny strany Borisa Kollára Sme rodina. V parlamentných voľbách v marci 2016 bola zvolená za poslankyňu NR SR a v parlamente pôsobila vo Výbore NR SR pre sociálne veci. Na kandidátke SME RODINA kandidovala aj vo voľbách v roku 2020 a v parlamente pôsobí ako podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci.

V júni 2020 navrhol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak Krištúfkovú do čela novovytvoreného úradu, Úradu splomocnenca vlády pre rodinu. Krištúfková bola do funkcie vymenovaná 17. júna 2020. Už o štyri dni, 21. júna 2020, však odstúpila po tom, čo sa prevalilo, že v roku 2009 dovolenkovala na jachte Mariana Kočnera, pričom v minulosti odmietala, že by ho poznala.