Slovensko zažilo počas každého volebného obdobia protesty proti vláde, odstúpenia ministrov, spory v koalícii a hádky vo vlastných stranách. Súčasná koalícia to posunula ešte o level vyššie. Dvaja ministri vlády Eduarda Hegera (46) sa rozhodli, že budú jeden proti druhému štrajkovať! Na jednej strane je minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič (49), na druhej člen SaS a šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (48).

Problémom je, že za súčasnej vlády sa nezvýšili platy učiteľov ešte ani o euro. Požiadavka Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy je pri tom taká, aby sa platy od 1. júla zvýšili o 10 percent. Ak sa na tom koalícia nedohodne, tak 15. júna plánujú protestné zhromaždenie. „Ak budú protestovať, tak budem asi vpredu s nimi a pôjdeme na ministerstvo financií,“ povedal minister Branislav Gröhling v stredu po rokovaní vlády.

Matovičova odpoveď nedala na seba dlho čakať: „Určite pôjdem s učiteľmi do štrajku. Ale proti ministerstvu školstva a Gröhlingovi,“ vyhlásil šéf OĽaNO, ktorý tvrdí, že opakovane navrhuje SaS zdroje, z ktorých by sa platy učiteľom zvýšili. Liberáli to však vraj odmietajú s formulkou, že zvyšovanie daní je pre nich červená čiara.

Gröhling poukazuje na fakt, že rezort financií chce vyčleniť peniaze na voľnočasové aktivity detí. Podľa ministra z SaS však najskôr treba riešiť situáciu priamo v školstve, teda financovať opravu škôl (toalety, chody, okná), učebnice a platy učiteľov, ktorých je čoraz väčší nedostatok. „Zvýšenie platov učiteľov o jedno percento predstavuje podľa výpočtov zhruba 18 miliónov eur," povedal šéf školského rezortu. Poukázal tiež na to, že už tento rok bude chýbať viacero učiteľov, napríklad pedagógovia cudzích jazykov, matematiky či informatiky.

„Zamestnanci školstva sú rukojemníkmi sporov medzi OĽaNO a SaS,“ povedal predseda odborového zväzu Pavel Ondek (63) s tým, že obe strany mali vo volebnom programe zvyšovanie platov učiteľov. Predseda zväzu prezradil, že na veciach, na ktorých sa dohodnú s Gröhlingom, neprejdú koaličnou radou a Matovič vraj pre zmenu podmienil naliatie peňazí do školstva tým, aby sa odbory angažovali a presvedčili SaS na odsúhlasenie ďalších zákonov. Ondek zachytil aj to, že obaja ministri sa chcú angažovať na zhromaždení. „O čelo sprievodu máme postarané... Na tom, že minister financií chce ísť do sprievodu, ktorý žiada od ministra financií, aby uvoľnil peniaze, som sa pousmial,“ dodal Pavel Ondek.

Situáciu odľahčil aj politológ Jozef Lenč: „Mohli by s odborármi spraviť reťaz od ministerstva školstva po ministerstvo financií, kde by bol na jednom konci Gröhling a na druhom Matovič.“ Podľa odborníka však vyjadrenia oboch ministrov podčiarkujú trápnosť vládnutia, ktorú môžu ľudia cítiť, keď sa ministri predbehujú, kto kde bude protestovať. A ak Heger hovoril o detinskosti opozičných politikov, tak to, čo predviedli jeho ministri, je možné podľa Lenča vnímať ako praktickú ukážku.

