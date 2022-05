Matovič okrem iného navrhuje daňový bonus na deti, ktorý by mal vyjsť na 550 miliónov eur. Ďalej sa majú rozdávať aj poukážky na voľnočasové aktivity a zvyšovať prídavky na deti. Celý balíček opatrení by mal stáť viac ako 1,2 miliárd eur. Sulík dnes prezradil, že aj keď s návrhom daňového bonusu nie je stotožnený, no jeho SaS ho vetovať nebude.

V prípade zvyšných opatrení, teda prídavkov na deti a poukážok na voľnočasové aktivity, Sulík upozornil, že liberáli nie sú proti samotným výdavkom, ale proti tomu, že sa majú v dôsledku nich zvyšovať existujúce dane a zavádzať nové. „Preto to budeme aj vetovať,“ uviedol. Aj tu ale šéf SaS pripúšťa diskusiu v prípade prijatia ústavného zákona o daňovej brzde tak, aby bolo daňovo-odvodové zaťaženie občanov maximálne 37 %. Druhou podmienkou je, že sa výnos zo zvýšených a nových daní použije na zníženie inej dane.

K aktuálnej situácii sa Matovič rozhodol dať krátke vyhlásenie s názvom: Pomoc rodinám - aktuálny stav. Napokon z toho bol útok na Sulíka. Matovič sa hneď z úvodu ostro pustil do šéfa rezortu hospodárstva a SaS. Na vláde vraj nepredložil návrh práve kvôli liberálom, ktorí vraj robia advokátov bohatým: „Áno, nestalo sa to preto, lebo sme včera dostali stanovisko SaS, že súhlasia, aby sme predložili návrhy, ale vetujú ich a nesúhlasia so zdrojmi, z ktorých to zafinancujeme.“ Podľa Matoviča vraj členom SaS nefungujú kalkulačky a preto by mali prísť na ministerstvo financií, kde sa im tamojší zamestnanci budú venovať. Matovič napokon vyhlásil, že dá Sulíkovi a SaS ešte týždeň a verí, že návrhy budú napokon schválené, či už s liberálmi, alebo bez nich.

