Doslova pestrofarebný dav s dúhovými vlajkami bol v hlavnom meste neprehliadnuteľný a o sebe dali vedieť aj niektorí politici. Pre nich bol 13. ročník pochodu Dúhový Pride zároveň jednou z ďalších možností, ako sa zviditeľniť pred voličmi. Veď už v septembri sa budú konať predčasné parlamentné voľby.

Cigániková: Podporovať treba všetky rodiny

SaS je stranou, ktorá patrí medzi najhlasnejších podporovateľov LGBTI+ komunity na Slovensku. O to viac mnohých šokovala svojím vyhlásením saskárka Jana Bittó Cigániková (39). Priamo na bratislavskom Námestí slobody, kde sa v sobotu LGBTI+ komunita zišla, pred kamerou vyhlásila, že „prišla som podporiť tradičnú rodinu”. Opýtali sme sa jej teda, ako to myslela. „Všetci, ktorí boli na Pride, ale aj všetci, ktorí patria k LGBTI+ komunite, sú predsa synovia a dcéry z tradičných rodín. Tak som ich išla podporiť, lebo takto vyzerá ozajstná podpora. Nie tak, že si vyberieme z rodín tie, ktoré sa nám páčia a správajú sa tak, ako si my prajeme. Podporovať treba všetky rodiny,” vysvetlila známa politička pre Plus JEDEN DEŇ. Na sociálnej sieti sa pochválila aj dekoráciami na tele, ktoré na nej „spáchali” ľudia z profesionálneho štúdia.

Na pochode v Bratislave sa podľa medializovaných informácií zúčastnilo od 12- do 14-tisíc ľudí. Za podporu práv „dúhových” osôb sa otvorene postavili napríklad ministerky vlády prezidentky Zuzany Čaputovej. Za rezort kultúry to bola Silvia Hroncová, za spravodlivosť Jana Dubovcová, ktoré na zhromaždení aj osobne vystúpili s prejavmi. Na sociálnych sieťach vyjadrili podporu LGBTI+ komunite tiež exministerka a saskárka Mária Kolíková. Naopak, šéf Smeru-SD Robert Fico zdôraznil, že „Slovensko má iné problémy, ako sú dnes homosexuáli a sexuálne menšiny”.

Na strane inakosti stoja aj diplomati, konkrétne až päťdesiat diplomatických misií. V spoločnom vyhlásení k tohtoročnému Dúhovému Pridu, o ktorom informovalo Veľvyslanectvo USA na Slovensku, sa uvádza, že LGBT+ komunita tvorí neoddeliteľnú súčasť slovenskej spoločnosti.

Politici dorazili aj na Jakubovo námestie

Aj zhromaždenie Hrdí na rodinu, ktoré v centre Bratislavy na Jakubovom námestí vyzdvihovalo výnimočnosť rodiny a manželstva muža a ženy na výchovu detí, podporili viacerí politici. K účastníkom, ktorých bolo podľa medializovaných informácií približne 5000, sa napríklad pripojili poslanci zo Sme rodina či členovia mimoparlamentnej SNS.

Danko poslal drsný odkaz LGBTI+ komunite

"Deti môžu mať len žena a muž, či sa to niekomu páči alebo nie. Pozdravujeme z pochodu za rodiny," odkázal vo videu v sobotu z Jakubovho námestia šéf národniarov Andrej Danko na sociálnej sieti. O deň neskôr, teda v nedeľu pozdravoval z Oravíc a Klina a neodpustil si pomerne drsnú odkaz pre tých, ktorí sa zúčastnili pochudu na podporu LGBTI+ komunity: "Tí, čo sa predvádzali včera na dúhovom pochode, by sa sem mali prísť učiť."

Kým prezidentka Čaputová na sociálnej sieti podporila LGBTI+ komunitu a upozornila verejne na ich pochod, k zhromaždeniu podporovateľov tzv. tradičnej rodiny, ktorý sa konal v rovnaký deň, neuviedla nič. V mnohých ľuďoch to tak môže vyvolávať pocit, že hlava štátu rodiny, ktoré tvorí otec, matka a deti, ignoruje.

Sociologička: Čaputová neignoruje tradičné rodiny

Sociologička Silvia Porubänová však zdôrazňuje, že zo strany Čaputovej nejde o ignorovanie tzv. tradičnej rodiny. Podľa odborníčky totiž pochod Hrdí za rodinu aj na základe toho, kto ho organizuje, nemá vraj ambíciu reprezentovať všetky väčšinové manželské tradičné rodiny. „Pointa, prečo nebolo a nie je potrebné podporovať akciu jedného občianskeho združenia, je v tom, že na rozdiel od LGBTI+ pochodu tu nedochádza k žiadnemu nenapĺňaniu práv týchto rodín. Tradičné rodiny nie sú ukrátené na žiadnych právach,” vysvetlila nám Porubänová. Zdôraznila tiež, že LGBTI+ pochod sa koná práve preto, že nie sú napĺňané práva „dúhových” rodín. „Čiže o väčšinových rodinách sa o tomto nemusíme vôbec baviť, pretože tieto práva vzhľadom na členstvo v Európskej únii a vzhľadom na našu ústavu napĺňané sú. Hoci sme členmi Európskej únie, tak práva menšinových rodín, teda rodín rovnakého pohlavia, napĺňané nie sú,” dodala sociologička.