Bývalý minister školstva Branislav Gröhling má ťažké srdce na šéfa OĽaNO Igora Matoviča kvôli jeho konfliktnej povahe. No exminister sa pozerá dopredu a spolu so svojou stranou SaS chce doviesť Slovensko k lepšej budúcnosti. Gröhling nám v rozhovore prezradil aj niečo zo svojho súkromia. Dokonca aj také veci, ktoré by ste o ňom nepredpokladali.

V rozhovore s Gröhlingom sa okrem iného dozviete:

- Aké plány má SaS na záchranu školstva

- Prečo by Fico nemal byť premiérom

- Čo za povahu má Matovič

- Prečo sú potrební školskí psychológovia

- Prečo treba pomáhať Ukrajine

- Aké jedlo mu najviac chutí a akú ranu vie uštedriť

Aktuálne prebieha v parlamente schôdza, na ktorej mnohí poslanci predložili populistické, alebo zvláštne návrhy zákonov. Napríklad príspevok 500 eur za voľby, čo by zaťažilo štátny rozpočet, alebo obmedzenie pozerania porna, ako keby sme na Slovensku nemali vážnejšie problémy. Ako vnímať aktivitu politikov, ktorí podobné návrhy predložili?

- Parlament je ako trhovisko zo zlého filmu, kde sa všetci dohadujú, prekrikujú a je tu úplný chaos. Dohadujú si kto vymení svoju podporu zákona výmenou za iný zákon, bez ohľadu na to, či ľuďom pomôže alebo uškodí. Takto je to teraz v parlamente. Predkladajú sa prioritne návrhy, ktoré ubližujú ľuďom. Napríklad návrhy pani Záborskej.

A ten návrh Čepčeka?

- Pán Čepček je len pani Záborská v nohaviciach. Nepokračuje sa v reformách v školstve, kolabuje nám zdravotníctvo a pán Čepček myslí na porno. Máte tu aj populistické návrhy, ako napríklad tie Matovičove „atómovky“. Nad tým sa teraz už iba pousmejeme, ale to je realita. Je normálne, že politici predkladajú návrhy zákonov ktoré pomáhajú ľuďom, ďalší predkladajú také, čo pomáhajú ich voličom, a nájde sa aj politik, ktorý predkladá zákony ktorými pomáha sám sebe. Ale na čo sú zákony, ktoré ľuďom škodia?

Spomenuli ste, že niektoré zákony dokonca ubližujú ľuďom...

- Áno. Sú tu politici, ktorí predkladajú návrhy ubližujúce ľuďom. Normálne si cielene vyberú určitú skupinu, alebo menšinu a následne pripravia návrh zákona, ktorý im znepríjemní život a bude im ubližovať. To je pre mňa neuveriteľné.

Záchrana školstva

Poďme na začiatok volebného obdobia, kedy ste preberal ministerstvo školstva. V akom stave bolo a čo sa vám podarilo zlepšiť?

- Taký obraz ako vyzeralo ministerstvo školstva zodpovie jedna príhoda. Prebral som ho už počas Covidu, takže všetky porady prebiehali online. Ja som nevedel vtedy zrealizovať s generálnymi riaditeľmi online poradu, pretože sa nevedeli pripojiť. Neboli počítače, internet a nemali sme systém na to, aby sme sa reálne mohli stretnúť na nejakej platforme, ktorá by bola aj bezpečná. Učitelia v školách mali učiť online a ministerstvo ani len nemalo systém na online porady. Toto bol stav ministerstva školstva a museli sme to okamžite riešiť.

Ako dlho trvala náprava?

- Som rád, že sme už za štyri dni fungovali normálne. Spustili sme informačný web Učíme na diaľku pre učiteľov a riaditeľov, kde našli online zdroje na výučbu, rôzne tipy a odporúčania pre školy a pripravovali sme ďalšie opatrenia.

Potom ste sa už pustil do prípravy opatrení, ktoré by mali zlepšiť školstvo. V minulosti ste sa ale vyjadril, že Igor Matovič ako minister financií brzdil financovanie potrebných opatrení na ministerstve školstva. Robil to podľa vás zámerne, resp. čo tým sledoval? Bol to jeho boj proti SaS?

- Ak niečo nevymyslel on, tak sa mu to nepáčilo a chcel to zmeniť, aby to bolo na jeho obraz. Vôbec nepočúval ľudí, ktorí sa v školstve vyznajú a pripravovali rôzne reformy, inovatívne formy vzdelávania. Tí hovorili, ako to má byť, a on ich nepočúval. To je veľká škoda, lebo v rámci digitalizácie by sme hneď žiadali finančné prostriedky na to, aby sme školám vedeli poslať peniaze. Aby si mohli zakúpiť PC, aby sa dalo vzdelávať online. Tieto peniaze sme nikdy z ministerstva financií nedostali. Ja som veľmi rád, že sa to potom podarilo vyrokovať v rámci eurofondov a z úspor ministerstva sme školám poslali aj príspevok na digitálnu techniku.