Poslanci rokovali o SEXUÁLNEJ VÝCHOVE na školách: Na TOTO by mali nárok rodičia žiakov!

Rodičia by mohli mať právo byť vopred informovaní o obsahu plánovanej výchovy a vzdelávania v oblasti sexuálneho správania. Sexuálnu výchovu by mohol navštevovať žiak len s povolením rodiča. Vyplýva to z novely školského zákona z dielne Richarda Vašečku (OĽANO), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.