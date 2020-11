Posledná tlačová beseda v pozícii štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej sa stala doslova legendárnou. No ešte väčší "dojem" z nej budete mať, keď si ju pozriete po Jankovskej priznaní. Minulý rok tvrdila, že "ja nič, ja muzikant", a čo teraz? Pozrite sa, ako hovorila o tom, či sa pozná s Marianom Kočnerom, ako to bolo s mobilmi sudkýň a ďalšie kontroverzné reakcie vtedajšej štátnej tajomníčky!

Jankovská mala svoj posledný brífing 3. septembra 2019, kedy popierala všetky skutky, ktoré sú jej kladené za vinu. O Kočnerovi sa vtedy nebála povedať: „Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb nijako.“ Najnovšie sa Jankovská priznala k svojim trestným činom v prípadoch Búrka a Víchrica. V Búrke je obvinená z troch skutkov a všetky sa týkajú pomoci Kočnerovi, vrátane kauzy zmenky. Tak nepoznala ho?

„Považujem tento zásah do justície a odobratia mobilov sudcom za neadekvátny. Je to lynč,“ povedala vtedy Jankovská o policajnej akcii, pri ktorej navštívili sudcov a odobrali im mobilné telefóny. Jankovská tvrdila, že nemá čo skrývať a svoj mobil vraj odovzdala dobrovoľne. V mobilnej komunikácii medzi Jankovskou a Kočnerom je zachytených množstvo správ, pri ktorých si navzájom pomáhajú. Kočner jej mal dokonca napísať: „Tvoj nový úrad bude zastupovať MH managment v spore o 17 mega proti Bžánovi. To bude prvá vec ktorú vyhráme.“ Prepisy niektorých správ medzi Kočnerom a Jankovskou nájdete v galérii.

Jankovská na svojom poslednom brífingu odpovedala aj na otázku, či má morálne právo po skončení vo funkcii štátnej tajomníčky ísť opäť robiť sudkyňu. Vtedy bohorovne povedala: „Nevidím dôvod neísť, keďže som nič neurobila na to, aby som sa nevrátila naspäť do talára.“ Začiatkom júna 2020, kedy už bola obvinená v kauze Búrka sa funkcie sudkyne vzdala a teraz sa priznala, že nie je celkom pravda ani to, že nič nezákonné neurobila. Pozrite si celú legendárnu tlačovú besedu Moniky Jankovskej:

