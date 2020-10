Odborníci vtedy tvrdili, že po siedmom dni hladovky nastáva pre organizmus kritické obdobie. „Rozkladá najprv tukové zásoby, neskôr bielkoviny. Tento stav je vážny a už po týždni hladovania môže dôjsť ku kolapsu. Porucha metabolickej rovnováhy vplýva zásadne aj na psychiku,“ povedal lekár Igor Vozár. Podľa zistení topky.sk to Jankovskej organizmus nevydržal až po 20. dni hladovky a jej stav sa prudko zhoršil.

Aktuálne by mala byť na infúziách a bola nútená prerušiť protestnú hladovku. „V súčasnosti je pod lekárskym dohľadom v Ústave na výkon väzby a výkon trestu Banská Bystrica. Akonáhle jej to zdravotný stav umožní, bude pokračovať v protestnej hladovke z dôvodov, ktoré uviedla pri jej zahájení,“ povedal jej obhajca Peter Erdös. Návrat k hladovke by mohol pri tom pre ňu znamenať doslova extrémne riziko. Začiatkom tisícročia sa v českej väznici Pankrác opakovane k hladovke vracal väzeň Pavel M., až to jeho telo definitívne nevydržalo a zomrel.

Jankovská je obvinená z ovplyvňovania súdneho sporu medzi TV Markíza a neprávoplatne odsúdeným v kauze zmenky Marianom Kočnerom. Bývalá štátna tajomníčka mala inštruovať sudkyňu v tejto veci Zuzanu Maruniakovú, ako má rozhodnúť. Jankovská je obvinená aj v kauze Fatima, kde mala za úplatok 100-tisíc eur zobrať do väzenia podnikateľa Ondreja Janíčka.

„Dôvodom hladovky sú rôzne a trvajúce porušovania jej základných práv a slobôd. Dôvod prvý, je nezákonný postup a rozhodnutie vyšetrovateľa Policajného zboru Petra Juhása týkajúce sa jej obvinenia v kauze Fatima,“ povedal po začatí jej hladovky Erdös. Dôvod druhý má byť neustále porušovanie viacerých jej základných práv a slobôd najvyššími ústavnými činiteľmi a tretí je údajné nezákonné zasahovanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej do jej práva na slobodnú voľbu obhajcu a spôsobu, akým túto obhajobu ňou zvolená obhajkyňa vedie.

