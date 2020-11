Organizované skupiny síce dlho šliapu ako dobre namazaný stroj, avšak iba do určitej chvíle. Kým nepovolí jedna súčiastka. Rovnako je to v kauze Očistec. Pred vyšetrovateľmi sa totiž rozhovoril bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník (59). Prvýkrát to s ním malo zatriasť v kauze spojenej s Monikou Jankovskou (49). Vtedy vraj exšéfa polície Tibora Gašpara (58) a ostatných obvinených poslal, slušne povedané, „kade ľahšie“.

Slobodník sa mal priznať k prijímaniu úplatkov rádovo v státisícoch eur za ovplyvňovanie alebo neriešenie závažných podozrivých činov. Počas toho ako údajne konal trestnú činnosť, vraj prichádzal na to, že nekoná správne. Teraz dokonca začal spolupracovať s políciou. Podľa medializovaných informácií mal vo svojej výpovedi povedať: „Ľudia celý život makali a majú 400-eurové dôchodky. My sa tu hráme na bohov a za peniaze sme ochotní urobiť všetko.“



Dôvodmi, prečo začal „spievať“, má byť podľa neho to, že nielen v bezpečnostných zložkách, ale aj v celom štáte sa dejú otrasné nezákonné činy a treba o tom začať hovoriť. Kajúci sa Slobodník mal tiež povedať, že práve pre skutky, ktoré mala páchať obvinená skupina, sa množstvo ľudí nevedelo domôcť práva a mali existenčné problémy.

Zlomový moment v Slobodníkovom vnímaní reality mal nastať pred pár rokmi. Ako tvrdí zdroj denníka Plus JEDEN DEŇ, mal čeliť kritike za to, že jeho „finančná polícia“ zadržala Michala Vidu, ktorý mal na krku podozrenie z daňových podvodov. Bol to pritom ten istý Vida, ktorý v úplne inom prípade - kauze Fatima - zmenil výpoveď v prospech Jankovskej. Tá mala ešte ako sudkyňa okresného súdu poslať za mreže podnikateľa Ondreja Janíčka, za čo mala skasírovať úplatok 3 milióny korún ( v prepočte asi 100-tisíc eur, pozn. red.).

Bývalá sudkyňa Monika Jankovská počas pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici, kde žiadala o prepustenie z väzby. Neuspela... Zdroj: MATEJ KALINA

„Vtedy som po slovnom útoku na mňa povedal pánovi prezidentovi a iným prítomným osobám „už dosť“ a choďte mi všetci do p**e!“ povedal vraj s krikom Slobodník o momente, keď si vstúpil do svedomia. Odvtedy mal byť vzťah v skupine naštrbený a on bol vraj už len tolerovaný. Vedel totiž o mnohých veciach, ktoré nemali vyplávať na verejnosť.

Aký bude jeho osud, je ešte otázne. Na členoch skupiny mu však iste záleží menej ako na rodine. „Pohnútkou spolupracovať bolo aj ráno, keď som bol zadržaný, kde bola aj moja žena spútaná 4 a pol hodiny. Nechcem, aby to moja rodina ešte zažila,“ dodal.

