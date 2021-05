Slovenská armáda pomáhala počas koronakrízy pri testovaní, polícii na hraniciach, boli nápomocní v rómskych komunitách a niektorí pracovali ako lekári. Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa armáda dokonca nasadila počas niektorých dní takmer 1 500 vojakov. Prezidentka Čaputová sa preto rozhodla oceniť niektorých profesionálnych vojakov a vojačky za ich zásluhy počas pandémie. To však nebolo jediné, čím hlava štátu zaujala prítomné obecenstvo.

Vľavo čatár Marek Sovský a vpravo prezidentka SR Zuzana Čaputová počas ceremónie udeľovania medailí vojačkám a vojakom, ktorých vyznamenala za vynaložené úsilie počas pandémie nového koronavírusu 4. mája 2021 na nádvorí prezidentského paláca v Bratislave. Ide o zdravotníkov aj nezdravotníkov z útvarov naprieč Ozbrojenými silami SR. Zdroj: Pavel Neubauer

O Zuzane Čaputovej je známe, že si dá veľmi záležať na tom, čo si do spoločnosti a najmä na oficiálne príležitosti oblečie. K dispozícii má dvorného návrhára Borisa Hanečku, často však využíva aj pomoc od talentovaných mladých slovenských návrhárov. Ku cti jej slúži najmä fakt, že mnoho šiat recykluje a oblieka si ich na viacero príležitostí. Zrejme aj z tohto dôvodu na dnešnú slávnostnú udalosť zvolila krásnu modrú róbu, ktorú mala na sebe aj počas oficiálnej návštevy Francúzska u prezidenta Emmanuela Macrona. Šaty z dielne už spomínaného Borisa Hanečku sú však nielen decentné, ale aj poriadne rafinované a pri troche šťastia a vhodných poveternostných podmienkach pozornému oku prítomných ľudí zaiste neujde pohľad na odhalené miesta, ktoré by za iných okolností ostali zahalené. Presne takáto situácia počas odovzdávania ocenení nastala a prezidentka tak ukázala zrejme viac, než pôvodne chcela. Osud, ale aj šikovnosť návrhára však zabezpečili to, že vzniknutý záber, ktorý sa v ten najlepší moment podarilo zhotoviť nášmu fotografovi, bol zároveň vyzývavý, avšak vôbec nie vulgárny. Pri pohľade na fotografiu si tak zaiste nejeden muž, ale aj žena povie, že sa naša prezidentka rozhodne nemá za čo hanbiť. Veď napokon posúďte sami!