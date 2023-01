Čaputová dala politickým stranám jasne najavo, že krízami zmietané Slovensko potrebuje stabilitu. Preto by mali v parlamente podľa nej čo najskôr prijať zákony, ktoré to zabezpečia. „Ak rozhodnutia o predčasných voľbách nebudú prijaté do konca januára, ujmem sa svojich právomocí a vymenujem úradnícku vládu,“ avizovala slovenská hlava štátu s tým, že preferuje predčasné voľby v prvej polovici roka, aby mala nová vláda dostatok času na zostavenie rozpočtu na rok 2024. „Žijeme obdobie plné kríz. Potrebujeme vládu, ktorá bude plne funkčná v čo najskoršom čase,“ dodala Čaputová.

Otázne je, či sa v parlamente nájde 90 hlasov poslancov, ktorí schvália zákony potrebné na predčasné voľby. Smer, Hlas, ako aj mnohí nezaradení poslanci chcú júnový termín predčasných volieb, zatiaľ čo Heger a SaS septembrový. Predseda SaS Richard Sulík navyše po stredajšom rokovaní lídrov strán bývalej koalície potvrdil, že vedia „žiť aj s úradníckou vládou”. Za ľudí chcú až riadne voľby začiatkom budúceho roka a Sme rodina síce preferuje májový, respektíve júnový termín, ale vie sa dohodnúť na kompromise.

Stretnutie lídrov v stredu finálnu dohodu napokon neprinieslo. Rokovania by podľa Sulíka mohli pokračovať cez víkend. „Je jasné, že dohoda sa nehľadá ľahko, a preto, ak by boli schopní nájsť konsenzus iba na septembrové voľby, bude to pre mňa akceptovateľné,“ poznamenala v tejto veci prezidentka. Zdôraznila tiež, že do volieb potrebujeme kvalitné riadenie štátu. V prípade zásadných zlyhaní Hegerovej vlády v období do volieb je preto pripravená jej kedykoľvek odňať poverenie a na zostávajúci čas vymenovať úradnícku vládu.

Je teda možné, že prezidentka bude skôr či neskôr potrebovať na vyriešenie situácie vymenovať úradnícku vládu. Tá by však nemala reálnu podporu v parlamente. „Vláda bez podpory v parlamente nevie riadne vykonávať svoje právomoci,“ povedal ústavný právnik Vincent Bujňák. Politológ Tomáš Koziak sa domnieva, že strany sa dohodnú na predčasných voľbách. „Budú veľké tlaky, aby sa nešlo do úradníckej vlády. Tá by bola iba na kúrenie a svietenie,“ vysvetľuje odborník.

