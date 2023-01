Podľa slov Gyimesiho konzervatívci a charizmatici z kresťanských cirkevných organizácií si do Hegera vkladali veľké nádeje. „Z tohto pohľadu je pán premiér sklamaním pre nich, pretože nič konzervatívne počas svojho mandátu neurobil,“ vyhlásil v relácii TA3 V politike Gyimesi. Osobne ako sklamanie vníma, že premiér vystúpil na podporu reformy nemocníc, ale v ten istý čas zákon poslankyne Anny Záborskej o pomoci tehotným ženám nespomenul.

„Ani raz som nevidel, v čom sa konzervativizmus pán premiéra prejavil - ja som si to jednoducho nevšimol. Ak pán premiér hovorí to, že by chcel byť spájačom nielen demokratických, ale aj konzervatívnych síl, tak mňa osobne ako pravoverného konzervatívca mierne aj uráža,“ povedal Gyimesi.

Aktuálne je na stole aj otázka, kam má hnutie OĽaNO v budúcnosti smerovať. Matovič má víziu sociálno-konzervatívneho hnutia, Heger to vidí skôr ako stredovú všeobjímajúcu stranu, ktorá chce spájať aj konzervatívcov. „Nemôžete byť konzervatívec, keď jeden deň máte v ruke dúhovú zástavu a druhý deň ruženec,“ vyhlásil Gyimesi na adresu plánov premiéra.

Či je Gyimesi Matovičov čierny kôň, ktorý za neho podpichuje Hegera, alebo ide čisto o jeho freestyle sme sa spýtali aj odborníka. „Gyimesi hovorí, to čo si myslí Matovič,“ vraví politológ Radoslav Štefančík. „Podľa toho, čo hovorí Gyimesi môžeme vydedukovať, čo si skutočne myslí Matovič, pretože Gyimesi ešte nikdy nepovedal niečo, čo by protirečilo filozofii lídra OĽaNO,“ myslí si politológ. CELÉ VYJADRENIE POLITOLÓGA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

A čo si myslí samotný poslanec Gyimesi o špekuláciách, že by bol čiernym koňom svojho šéfa? „Som svojprávny a samostatný čo do uvažovania aj konania, a preto túto otázku považujem za irelevantnú,“ povedal nám stručne Gyimesi.

Čo si myslí samotný poslanec Gyimesi o špekuláciách, že by bol čiernym koňom svojho šéfa? „Som svojprávny a samostatný čo do uvažovania aj konania, a preto túto otázku považujem za irelevantnú,“ povedal nám stručne Gyimesi. Zdroj: EMIL VAŠKO

Článok pokračuje na ďalšej strane!