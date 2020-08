Ministerstvo hospodárstva chce mať všetky návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia pokope do konca augusta. Okrem podnikateľov môže svoje podnety posielať každý občan Slovenska. „Ak máte nejaké tipy, kde sa dá uľahčiť ľuďom život, kde vidíte nejaké duplicitné alebo úplne zbytočné povinnosti, napíšte na [email protected],“ napísala poradkyňa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (52) Jana Kiššová (45).

Takúto snahu oceňuje aj odborník. „Aj malé opatrenia situáciu zlepšia. Odpadnú denné starosti s byrokraciou,“ povedal analytik INESS Martin Vlachynský s tým, že ani druhým kilečkom by sa pomoc nemala končiť. Podľa našich informácií bude jedným z nosných bodov opatrení ochrana spotrebiteľa. Medzi ďalšími opatreniami by mal byť návrh, ktorý sa týka brigádnikov. Tí by namiesto súčasných 20 mohli odpracovať až 40 hodín týždenne, živnosť by sa mala dať založiť od 16. roku života, plánuje sa aj zlúčenie množstva voľných živností do jednej všeobecnej či prenosné EČV.

„Zruší sa tiež množstvo byrokratických opatrení a nezmyslov,“ podotkla Sulíkova hovorkyňa Katarína Svrčeková. Členovia zamestnávateľských zväzov by privítali aj redukciu štatistických výkazov. „Zamestnávatelia nám hovoria o nezmyselných výkazoch pre Štatistický úrad,“ povedal Vlachynský s tým, že to zbytočne zaberá čas. Podľa neho sú však najdôležitejšími bodmi na zlepšenie podnikateľského prostredia: „Primerané daňové zaťaženie, čo najmenej byrokracie a vymožiteľnosť práva.“

Po tom, ako na ministerstve hospodárstva zosumarizujú všetky potrebné návrhy, predebatujú v septembri novelu zákona s inými rezortmi. Potom pôjde zákon s množstvom vylepšení do parlamentu. Malo by ísť o ešte viac opatrení, ako bolo v prvom kilečku. Tam ich bolo 114.

