Sulík prezradil, ktorú koalíciu hodnotí ako lepšiu. „Toto je lepšia koalícia, poviem vám prečo. Iveta Radičová nemala za sebou stranu, od prvého momentu jej podrážali kolená,“ vyjadril svoj názor predseda SaS a minister hospodárstva pre denník Sme. Ten v roku 2012 hlasoval proti eurovalu a podpore pre Grécko, čo v spojenom hlasovaní o dôvere vláde znamenalo po dvoch rokoch koniec kabinetu Ivety Radičovej. „Nemala skúsenosti riadenia, to ani Igor Matovič, ale nemala za sebou tých 10 rokov v parlamente. Od prvého dňa sa tam intrigovalo a nakoniec nebol Robert Fico súper,“ zaspomínal si Sulík.

Na snímke zľava predseda vlády SR Igor Matovič a prvý podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík počas tlačovej konferencie po 21. zasadnutí vlády 20. mája 2020 v Bratislave. FOTO TASR – Dano Veselský Zdroj: Dano Veselský

Priznáva však, že aj to súčasné zoskupenie miestami robí rozpačitý dojem, verí však, že sa to zlepší. „Tie základy koalície sú teraz lepšie, ako boli vtedy,“ doplnil liberál. Vládna štvorka však už musela riešiť aj rozpor pre diplomovú prácu predsedu parlamentu Borisa Kollára. Čo by mohlo koalíciu rozbiť, nevie presne Sulík špecifikovať. „To je hypotetická otázka. Môže to byť aj reťaz menších káuz,“ skonštatoval Sulík.