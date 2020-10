Najdôležitejšou otázkou celospoločenskej akcie bolo to, ako ľudí motivovať k účasti na testovaní. „Chceme, aby to bolo čo najdobrovoľnejšie,“povedal Matovič, ktorý je momentálne nadšený, nakoľko z prieskumu agentúry AKO pre Hospodárske noviny vyplýva, že na testovaní by sa zúčastnilo 72 percent ľudí, z toho 44 percent potvrdilo, že tak urobí určite.

Premiér však zároveň prezradil, čo nás čaká, ak sa historicky najmasovejšej akcii vyhneme: „Kto sa nezúčastní, bude v povinnej 10-dňovej karanténe.“ Ak policajt počas karantény zastaví niekoho na ulici a ten sa nepreukáže negatívnym testom, môže mu napariť pokutu až 1 650 eur.

Premiér Igor Matovič počas tlačovej konferencie, na ktorej prezradil, čo budú musieť dodržiavať tí občania, ktorí sa nepôjdu dať testovať. Zdroj: Jakub Kotian

Problematicky sa javí aj ochrana ľudí pred nákazou počas času strávenom na odbernom mieste. Občanov nad 10 rokov, ktorí sa na testovaní musia zúčastniť, je približne 4,85 milióna. Odberných miest bude 5-tisíc, čo znamená, že na jednom stanovišti plánujú vykonať 970 testov. Naď sa však rizika nákazy neobáva. „Ľudia na jednom mieste vypíšu formulár, na druhom bude odber, na treťom budú čakať na výsledok,“ povedal Naď pre Rádio Expres s tým, že občania napokon dostanú obálku, v ktorej budú inštrukcie o tom, čo ďalej v prípade pozitívneho testu.

Do celej akcie by malo byť zapojených 20-tisíc zdravotníkov, čo môže narobiť problémy v nemocniciach. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) tvrdí, že všetka zdravotná starostlivosť bude zabezpečená tak ako obvykle. Bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac (69) má iný názor: „Nevidím to reálne. Neviem, či to má význam. Tie peniaze, čo sa minú, mohli byť radšej určené pre lekárov, ktorí sú v dennom styku s infikovanými.“ Na druhej strane sa dočítate, čo na to hovorí odborník na ústavné právo a či nie je takéto nariadenie v rozpore so zákonom.