Posledné dni si Matovič vymieňal nahnevané odkazy a výčitky s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Dôvodom bol Sulíkov nesúhlas s radikálnym obmedzením prevádzok fitness centier či reštaurácií. Jeho výčitky, ktoré zdieľal na sociálnych sieťach čo tlačových konferenciách ostro skritizovali odborníci, podľa ktorých takýto spôsob komunikácie nie je vhodný premiéra. Tentokrát do neštandardnej komunikácie zatiahol aj samotnú prezidentku.

Matovič v pondelok podvečer zverejnil ospravedlnenie prezidentke, že ju o pláne otestovať väčšinu obyvateľov Slovenska neinformoval medzi prvými. „Cez víkend som chcel pani prezidentke dopriať oddych ... a hneď dnes ráno som ju požiadal o prijatie,“vysvetľoval svoje konanie.

Neskôr na sociálnej sieti zverejnil status, v ktorom sa odvoláva na informáciu zverejnenú v Denníku N, že prezidentka je proti plošnému testovaniu, čo sa neskôr ukázalo ako zle interpretovaná myšlienka. „Nevyjadrila som sa za a ani proti plošnému testovaniu. Stále nemám dostatok informácií. Vyjadrila som sa len proti tomu, aby bolo povinné. Rovnako si nemyslím, že by účasť na testoch mala byť vymáhaná pod hrozbou sankcií,“zareagovala Čaputová stručne na svojom profile.

Matovičovi to nedalo a celú situáciu vysvetlil aj na svojom profile. „Takto sa vyrábajú úplne zbytočné konflikty medzi prezidentkou a premiérom,“dodal na záver.

Politológ Tomáš Koziak takýto spôsob komunikácie medzi dvoma najvyššími ústavnými činiteľmi ostro kritizuje. „Je to nanajvýš čudné, no vina určite padá na Igora Matoviča. Nemal tak závažné informácie týkajúce sa názorov čerpať s novín, ale priamo od prezidentky. Je až zarážajúce, že v týchto chvíľach neexistuje horúca linka medzi predsedom vlády a prezidentkou a namiesto toho si vymieňajú informácie cez sociálne siete,“skritizoval postup premiéra. Dodal, že je to nedôstojné, no o Matovičovi je všeobecne známe, že zvykne konať s horúcou hlavou a zverejňovať informácie pod vplyvom emócií.

„Ak premiér čerpá informácie z médií a nehovorí o ich s tlačovým odborom prezidentky, je to znak politického amaterizmu,“povedal Koziak. Aj tento príklad podľa odborníka ilustruje, že premiérovi chýba tlačové oddelenie, ktoré by mohlo nastaviť správnu komunikačnú stratégiu, ktorá by ovplyvňovala verejnú mienku pozitívnym smerom a nie tým negatívnym, ako je to podľa Koziaka v súčasnosti. Komunikačný odbor by podľa neho mohol pomôcť aj s informovaním o nepopulárnych opatreniach pre spoločnosť.

Sociologička Zuzana Kusá však túto konverzáciu medzi premiérom a prezidentkou nevidí tak kriticky. „Pre časť z nás je táto komunikácia v poriadku aj preto, že vieme, že proti robeniu chýb nie je nik imúnny, no najmä preto, že poznáme pravidlá taktu a vieme, v že naprávaniu chýb a zmieru medzi komunikujúcimi len prospieva, ak sa na chybu upozorní a o nápravu požiada rýchlo a tam, kde k nej došlo, aby sa z malej veci nerobil závažný problém tým, že sa o chybe začne diskutovať na významnejších fórach a do jej „riešenia“ sa zaťahujú ďalšie a ďalšie osoby,“vysvetlila.