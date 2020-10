"Testy pre Slovensko sa práve nakladajú v Soule v Južnej Kórei do Antonov An-124 Ruslan ... zajtra u nás a k dispozícii pre operáciu," napísal premiér na sociálnu sieť. K samotnému statusu nezabudol pripojiť fotografiu z letiska v Soule, na ktorom práve nakladajú testy na koronavírus pre Slovensko.

Plošné testovanie by sa malo uskutočniť v dňoch od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra. Ministerstvo pripomína, že testovať bude personál so zdravotníckym vzdelaním a nie preškolení vojaci. "OS SR majú k testovaniu nateraz pripravené základné postupy, ktoré aktuálne konkretizujú a konzultujú so zdravotníkmi a samosprávami," povedala hovorkyňa ministerstva obrany Kovaľ Kakaščíková.