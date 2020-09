Pred parlamentnými voľbami Igor Matovič vyhadzoval svojim súperom špinu na oči úplne bez váhania. Teraz sa však, zdá sa, situácia otočila. Spolu s manželkou Pavlínou musia vysvetľovať, ako to u nich doma funguje s financiami. A do toho sa premiérovi už veľmi nechce. Odborník naznačil, že už pripomína svojho predchodcu Roberta Fica, do ktorého sa ešte nedávno tak veľmi navážal.

Iba pred niekoľkými dňami vyšlo najavo, že premiérova manželka mala investovať pekný balík peňazí. Matovič sa však tváril, že ho to vlastne ani nezaujíma. Keď sa však začala valiť vlna kritiky, zvolal tlačovku. Tam už vyhlasoval, že jeho manželka Pavlína neinvestovala do Arca Capital a už vôbec nie 10 miliónov eur, ako sa hovorilo.

Priznal však, že má tri zmenky v Arca Investments v celkovej výške 600-tisíc eur. Nezabudol však zopakovať, že už 14 rokov sa nezaujíma o financie manželky, no teraz vraj urobil výnimku. Dôkazy o pravdivosti však nepredložil. „Z akého dôvodu by som mal ukazovať výpis z účtu alebo zmenky mojej manželky?“ spýtal sa. Predchádzajúci predseda vlády Peter Pellegrini (44) naznačil, prečo by to mal urobiť. „Verejný činiteľ má vyvrátiť podozrenia na faktoch, a nie na viere. Musí predložiť fakty, ktoré by potvrdili jeho slová,“ vysvetlil.

Matovič pritom nie je prvým šéfom kabinetu, o ktorého sa obtreli pochybnosti okolo jeho či rodinných financií. Na paralelu medzi Matovičom a expremiérom Robertom Ficom (56) upozornil aj politológ Radoslav Štefančík: „Fico sa pri poukazovaní na svoj životný štýl tiež „skrýval“ za manželku. Matovič tvrdí, že nevie nič o peniazoch svojej ženy. To je hlúposť. Nemusí vedieť o 10 eurách, čo mala včera v peňaženke, ale o státisícoch vedieť musí.“ Fico v minulosti obhajoval svoj podnájom v luxusnom Bonaparte tým, že jeho manželka zarába slušné peniaze.

Manželka premiéra Igora Matoviča (OĽANO) Pavlína Matovičová nemala v Arca Capital vložené ani jedno euro. Uviedol to v sobotu 19. septembra 2020 počas brífingu na úrade vlády SR premiér (na snímke). Poukázal na to, že jeho manželka má tri zmenky v Arca Investments, každú vo výške 200-tisíc eur. Zdroj: Dano Veselský

Matovičovo vykrúcanie a vyhýbavé reakcie považuje Štefančík za infantilné. „Matovičov prejav je pokrytecký. Poukazoval na majetky iných, chcel referendum o hmotnej zodpovednosti politikov a teraz svojím konaním popiera svoju podstatu,“ povedal politológ s tým, že prepísaním majetku na ženu sa mu ľahko lákalo voličov na hmotnú zodpovednosť politikov. Podľa odborníka sa najnovšia kauza nemusí prejaviť na preferenciách OĽaNO, ale v súbehu s inými kontroverznosťami, ako diplomovka, právnik Michal Miškovič a podobne, už áno.



