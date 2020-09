Milica Michrinová, Plaza Beach Prešov

Milica Michrinová, Hotel Plaza Zdroj: archív

"Budeme dávať podpisovať zmluvu, že objednávateľ svadby preberá na seba zodpovednosť za nosenie rúšok a všetky s tým súvisiace prípadné sankcie od kontrolných orgánov. My nemáme právomoc niekomu prikazovať nosiť rúško, zodpovednosť za svojich hostí musí mať objednávateľ svadby. Veď to nie je normálne, aby prevádzkovateľ platil pokuty za tých, ktorí nedodržiavajú opatrenia," povedala nám Milica.

Jürgen Gruber, Chateau Béla

Riaditeľ hotela Chateau Béla, Jürgen Gruber. Zdroj: Henrietta Tothova

„Vzhľadom na aktuálnu a pretrvávajúcu pandemickú situáciu a oznámenia vlády už nebudeme ponúkať náš hotel na svadby,“povedal nám riaditeľ hotela Chateau Béla pri Štúrove na rovinu. „Museli by sme sa poradiť s právnikmi, ako vyriešiť situáciu, keby sme dostali pokutu, či by sme ju mali účtovať svadobnému páru. Nie je totiž možné, aby sme zabezpečili, aby každý hosť dodržal vládou stanovené podmienky,“ vysvetlil rozhodnutie hotela s titulom Naromantickejší hotel v Európe, ktorý mladé páry často využívali práve na svadby.

Chateau Béla je vyhľadávaným miestom na svadby. Zdroj: Henrietta Tothova

„Nechceme mať potenciálny súdny spor, najmä nie so svadobnými pármi alebo s vládou, preto nemôžeme teraz ponúkať náš kaštieľ na svadobné oslavy,“dodal vecne. Okrem straty výnosov zo svadieb sa obáva aj strát pri ďalších formách podnikania, hlavne pri organizovaní firemných stretnutí a konferencií, ktoré oznámené opatrenia vlády od 1. októbra tiež obmedzia. Hotela, ktorý leží neďaleko maďarskej hranice sa týka aj uzatváranie hraníc do a zo susedných krajín. „Ak to bude takto pokračovať, všetko plánované podnikanie je pred zrušením,“ povzdychol si skúsený manažér s tým, že prekonať túto situáciu bude veľmi ťažké a dúfa, že ďalšie opatrenia umožnia aspoň to, aby mohli byť otvorení pre bežných hostí.

Článok pokračuje na ďalšej strane.