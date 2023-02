Niekdajší slovenský reprezentant nie je prvým poslancom OĽaNO, ktorému Matovičovo hnutie našlo lukratívny flek. Mladík z Obyčajných ľudí Andrej Stančík (27) sa stal po vymenovaní Rastislava Káčera (57) za ministra zahraničných vecí štátnym tajomníkom v tomto rezorte. Poslanec OĽaNO Erik Ňarjaš (37) bol začiatkom roka vymenovaný dokonca za člena predstavenstva národnej lotériovej spoločnosti Tipos a volebná líderka OĽaNO Mária Šofranko (52) bola pre zmenu menovaná do Rady Fondu na podporu vzdelávania.

Richarda Nemca si vybral minister školstva Ján Horecký (54). Exvolejbalista však nevstupuje do neznámej rieky. Horecký prezradil, že s Nemcom komunikuje už od svojho príchodu do funkcie: „Spolupracujeme na príprave nového zákona o športe. Je to človek, s ktorým som konzultoval viaceré veci, ktoré sa týkajú športu a telesnej výchovy,“ povedal minister, ktorý sa rozhodol posilniť vrcholový manažment rezortu tak, aby platilo, že šport nie je na tretej koľaji: „Je to významná zložka nielen edukácie, ale aj formovania charakteru mladých ľudí, ich fyzického a psychického zdravia.“

Ján Horecký prezradil, že je preto rád, že v čase, keď sa bude predkladať nový zákon o športe do medzirezortného pripomienkového konania, má pri sebe „kompetentného človeka na poste štátneho tajomníka“.

Horeckého slová o dlhšej spolupráci s ministerstvom potvrdil aj samotný Richard Nemec.

Zaujímavosťou poslednej rošády je aj 25-ročný Sebastian Kozarec. Ten už v parlamente zaskakoval za exministra zdravotníctva Marka Krajčího (48) aj bývalého ministra financií Igora Matoviča (49). Teraz sa ako náhradník do poslaneckej lavice vracia tretí raz. Doposiaľ sa zviditeľnil najmä jedným kritickým výrokom. „Poslanec Fico, váš život je na hanbu a na posmech. Nemáte vlastné bývanie a potĺkate sa po pofidérnych podnájmoch s mladými milenkami,“ povedal Kozarec v pléne parlamentu, keď bol ešte náhradníkom ministra Krajčího. Ten sa po odchode z vlády vrátil do Národnej rady, čo znamenalo Kozarecov koniec v poslaneckých laviciach. Mladík sa však už po troch mesiacoch vrátil ako náhradník za Matoviča. Mandát náhradníka mu druhýkrát zanikol po tom, ako šéf OĽaNO skončil na pozícii ministra financií.

