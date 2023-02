Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič predložil do parlamentu návrh zákona, aby voliči za účasť na parlamentných voľbách dostali odmenu 500 eur. Ak by zákon prešiel, týkalo by sa to už septembrových predčasných volieb.

Matovič chce zaviesť odmenu voličom za účasť na parlamentných voľbách a to vo výške 500 eur, ktoré nebudú podliehať zdaneniu. "Občania Slovenskej republiky od jari 2020 sústavne prežívajú jednu traumu za druhou. V marci 2020 najprv začala celosvetovo najväčšia zdravotná kríza od čias španielskej chrípky po I. svetovej vojne. Objektívny pocit nepohody prameniaci z epidemiologických obmedzení medzi ľuďmi dramaticky zvyšovali šírené hoaxy či konšpirácie rôznymi bludármi a najmä opozičnými predstaviteľmi. Následne výrazne znížená dôvera v opodstatnenosť opatrení prispela k zbytočne ťažkému priebehu epidémie na Slovensku," píše sa v úvode dôvodovej správy predkladaného návrhu zákona.

Podľa slov Matoviča jedna veľká kríza ani nestačila doznieť a na ľudí na Slovensku doľahli dôsledky vojny. Prudké zvýšenie cien potravín, historické mnohonásobné zvýšenie cien energií a následne ostatných tovarov a služieb či utečenecká kríza boli a ešte aj sú ďalšími ranami, ktorým sú ľudia na Slovensku počas posledných rokov vystavení.



"Bohužiaľ, nielen tieto mimoriadne ťažké krízy, hysterická štvanica opozície, ale aj vnútorná opozícia voči vláde zo strany bývalého koaličného partnera, opakované protivládne kroky prezidentky a najmä sústredený lynč niektorých vládnych politikov zo strany zaujatých či úplatných novinárov z médií v rukách oligarchov, dosiahli svoj cieľ. Vládu sa im podarilo najprv zdiskreditovať, povaliť a tak Slovensko stojí pred predčasnými voľbami," dočítame sa ďalej v texte.

"Vzhľadom na vyššie napísané, dnes Slovensku reálne hrozia voľby, ku ktorým príde historicky najmenej voličov. Reálne hrozí, že milión demokraticky cítiacich voličov zostane frustrovaných doma a v rozhodujúcej chvíli nechá rozhodnutie o osude Slovenska v rukách tri roky huckaných ľudí. Reálne hrozí povolebné vytrhnutie Slovenska z európskych a euroatlantických štruktúr a pripútanie Slovenska k Rusku. Úplne reálne hrozí, že sa zo Slovenska na desaťročia opäť stane čierna diera Európy," píše predkladateľ Matovič.

V prípade predpokladanej účasti cca 3 milióny ľudí, by náklady štátu na vyplatenú odmenu dosiahli cca 1,5 miliardy eur. "Samozrejme, nejde o zanedbateľnú sumu. Na druhej strane v porovnaní s 30 miliardami eur, o ktoré mali podľa rôznych odhadov pripraviť Slovensko ľudia Roberta Fica a Petra Pellegriniho počas 12 rokov ich vlád, ide len o približne 5 percent z ich lupu," napísal Matovič v dôvodovej správe. Zároveň tvrdí, že 30 miliárd eur si rozdelilo niekoľko desiatok skorumpovaných ľudí. "V tomto prípade by si 1,5 miliardy eur rozdelili 3 milióny zväčša úplne obyčajných ľudí. Preto ide o spravodlivú investíciu s mimoriadne rýchlou návratnosťou," dodal.

Politické rokovanie o podpore návrhu sa podľa neho ešte len začnú. OĽANO si nesľubuje od návrhu vyššie preferencie, chce len, aby šli ľudia voliť. Líder OĽANO odmietol, že by šlo o volebnú korupciu. Tá nastáva podľa neho vtedy, keď sa niekomu ponúkne odplata za to, že bude, alebo nebude voliť nejakým spôsobom alebo tak, že nebude voliť vôbec. "My chceme dosiahnuť maximálnu volebnú účasť," vyhlásil.

Odmena by sa vyplácala do 90 dní po vyhlásení výsledku volieb. Matovič potvrdil, že by teda ešte v aktuálnom štátnom rozpočte museli nájsť jednorazový výdavok. Tvrdí, že je vo verejnom záujme, aby sa dramaticky zvýšila volebná účasť.

