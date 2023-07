Asi nie je žiadnym prekvapením, že do volieb zatiaľ najviac vrazila strana Smer. Aktuálne je to až 1,645 milióna eur, a to sú voľby až za dva mesiace. Problémom strany Roberta Fica ale je, že podľa Transparency International Slovensko (TIS) ignoruje ideu transparentných účtov. „Vedie jednu z najväčších predvolebných kampaní, o ktorej ale neposkytuje takmer žiadne informácie. Poslala milión eur zo svojho transparentného účtu do vlastnej eseročky – Agentúra Smer,“ píše TIS s tým, že Smer uniesol celú kampaň do netransparentného prostredia. Verejnosť totiž nebude mať informácie na čo, kedy a ako Smer míňa peniaze.

Druhým politickým subjektom v míňaní peňazí na voľby 2023 je Sme rodina Borisa Kollára. K dnešnému dňu je to už 1,171 milióna eur. Nasleduje Hlas s 1,041 milióna eur a PS, ktoré investovalo 970-tisíc eur. Piata SaS doteraz vrazila do kampane 835-tisíc eur. Všetci zatiaľ spomínaní už tak za pár týždňov minuli viac, ako dokáže bežný človek zarobiť za celý život. Ak rátame, že občan Slovenska pracuje do dôchodku 45 rokov a priemerná mzda bola za rok 2022 1304 eur, tak celoživotný zárobok je 704 160 eur.

Je ale dosť možné, že aj ďalšie strany už tento limit prekročili. Všetky politické subjekty by totiž mali každý výdavok, vrátane kampane na sociálnych sieťach, zaznamenať na transparentnom účte. „Do kampane na najvplyvnejšej sociálnej sieti Facebook naliali politické strany už státisíce eur. Potenciálnych voličov však nelákajú vždy len férovým spôsobom,“ píše TIS s tým, že až štyri strany úplne ignorujú zákon, ktorý prikazuje označiť každú politickú inzerciu informáciou o jej objednávateľovi a dodávateľovi. Podľa tabuľky na stránkach TIS ide o KDH, Smer, Alianciu a SNS. V tomto smere má najtransparentnejšiu kampaň SaS a Hlas.

Národniari doteraz podľa transparentného účtu minuli 493-tisíc eur, čo je o 47-tisíc menej, ako Demokrati. Za SNS nasledujú Modrí, Most, ktorí oficiálne minuli 435-tisíc eur, KDH (381-tisíc eur) a prvú desiatku uzatvára Aliancia (380-tisíc eur). Ak vám medzi TOP10 chýba OĽANO, vysvetlenie je podľa TIS jednoduché: „OĽANO svoju masívnu predkampaň na transparentný účet neprenieslo vôbec.“ Každý jeden politický subjekt totiž musí do kampane započítať aj peniaze minuté z tzv. predkampane. Podľa TIS v predkampaňovom čase minuli strany 5 miliónov eur, no na transparentných účtoch boli výdavky v hodnote iba 1,85 milióna eur. Najviac výdavkov preukázali, a teda najtransparentnejšie postupovali v tomto období SaS a PS.

A na čo politické subjekty míňajú peniaze? To sa dá zistiť pri každom z nich, ak teda postupujú transparentne, na ich účtoch k voľbám 2023. A sú tam naozaj viac ako zaujímavé položky. Celkovo môže každá kandidujúca strana alebo hnutie minúť tri milióny eur. Politický subjekt OĽANO, Za ľudí a Kresťanská únia, ktorý ide do volieb v trojkoalícii, môže minúť až 9 miliónov eur.

V galérii si pozrite, na čo zaujímavé minuli peniaze jednotlivé strany.