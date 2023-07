Strany vyšli do volieb s ťažkými zbraňami. Zaručia im sexice úspech?

Samé hádky, nezhody, obvinenia a častokrát nesplniteľné sľuby. To všetko sprevádza kampaň k predčasným voľbám 2023. Občas preto poteší, keď namiesto namosúrených politikov vidíme na obrazovkách aj usmievavé krásky. A vo voľbách 2023 ich nekandiduje málo. Tradične najviac ich do predvolebného boja postavila Sme rodina Borisa Kollára (57). Či to ale pomôže k lepšiemu volebnému výsledku je otázne.