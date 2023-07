Známy prieskum Eurostatu nedopadol pre Slovensko práve najlepšie. Nielenže tretina ľudí nečíta knihy vôbec, rovnaká časť slovenskej populácie ich prečíta za rok maximálne štyri. Keby sa napríklad voliči SaS pustili do kníh lídra liberálov, tento trend by mierne otočili. Sulík doteraz totiž napísal 6 kníh. Tri z toho sú ekonomického charakteru a rovnaký počet sú „kuchárky”. „Som Rišo Sulík a táto knižka je vyznanie všetkým ženám, mamičkám a babičkám,“ píše líder SaS na úvod najnovšej knihy "Zo srdca Slovensku", v ktorej sa v 12 kapitolách venuje tradičným receptom z regiónov celého Slovenska.

Najnovší spisovateľ z radov politikov Pellegrini to vzal priamočiaro. Jeho kniha „Slovensko vlastnou cestou" je súbeh politických postojov autora a kritiky politických oponentov. „Centrom pozornosti Hlasu bude človek a jeho lepší život od narodenia až po dôstojnú starobu,“ píše sa v jednom z posolstiev vyložene predvolebnej politickej knihy. Podobný žáner však nie je na Slovensku novinkou. V roku 2002 napísal pred voľbami vtedajší premiér Mikuláš Dzurinda (68) knihu „Kde je vôľa, tam je cesta: môj maratón".

Otázne je, či politikom pomôžu ich výtvory v predvolebnej kampani. Politológ Radoslav Štefančík je skeptický: „Nemyslím si, že tieto knižky by mali mobilizačný efekt. Skôr je to jeden z propagačných materiálov, ktorý môžu politici rozdávať.“ Podľa odborníka politici svoje knižky skôr rozdávajú svojim fanúšikom, za čo sú oni vďační. Z toho je zrejmé, že volič sa nemusí zaujímať o knihy politikov, ktorých nemá rád. No to nemusí byť úplná pravda. „Podľa toho, aká to je kniha. Napríklad kuchárka je typ knihy, ktorá môže byť zaujímavá pre istú časť voličov, ale nie je to dôvod na voľbu,“ dodal politológ s tým, že nejakým typom kníh sa oslovuje určitá skupina ľudí.

Menej "diplomatické" knihy napísali ďalší politici, ako aj reálni spisovatelia. O tých najzaujímavejších z nich sa dočítate na druhej strane.