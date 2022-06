Na lídra SaS a ministra hospodárstva Richard Sulíka sa to valí z každej strany! Poslanec OĽANO György Gyimesi (OĽaNO) ho dnes verejne vyzval, aby odstúpil. Dôvodom majú byť podľa jeho slov preukázateľné rozsiahle ekonomické škody spojené so sankčným balíkom prijatým Európskou komisiou.

Podľa Gyimesiho minister hospodárstva Sulík nevyužil príležitosť na dohodnutie lepších podmienok pre Slovensko v súvislosti s embargom EÚ na dovoz ruskej ropy a poškodil tak Slovensko. Dôsledkom môžu byť zrušenie plánovaných investícií do rafinérie Slovnaft, vyššie ceny či nedostatok motorových palív, alebo dokonca ukončenie činnosti rafinérie. "Richard Sulík je lenivý diletant, ktorý nemá na mieste ministra hospodárstva čo robiť. Richard Sulík je ten, ktorý zabezpečil, že Slovnaft po 18 mesiacoch možno skončí," povedal Gyimesi. Ministra obvinil, že pre premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) nepripravil také podklady na rokovanie na pôde Európskej únie, ktoré by nepoškodili Slovensko.

Strana Za ľudí nevylúčila, že voči ministrovi Sulíkovi môžu v koalícii vyvodzovať zodpovednosť. Otázka podľa strany bude na stole, ak Sulík nedokáže zabezpečiť stabilné a bezpečné dodávky ropy a plynu. Strana Za ľudí zároveň podčiarkla, že partneri by mali svoje spory riešiť na rokovaniach.

Za ľudí zároveň poznamenala, že rafinérie napojené na ropovod Družba kupujú aktuálne ruskú ropu so zľavou, pretože ju má Rusko problém predať inde. Zľavu však podľa strany neprenášajú na spotrebiteľov na Slovensku, ktorí platia na čerpacích staniciach často podobné alebo vyššie ceny, ako ľudia v krajinách, ktoré ruskú ropu nedovážajú a nemajú ani nižšie dane na palivá. Výsledok strana vidí v tom, že rafinériám prudko rastú zisky a robia všetko preto, aby ich takto udržali čo najdlhšie. Za dôležitú považuje otázku, čo s týmito nadmernými ziskami urobiť. "Či nájdeme spôsob, ako ich udržať na Slovensku, aby peniaze navyše pomohli ľuďom na Slovensku," dodala strana.

Hnutie Sme rodina mrzí, že medzi OĽANO a SaS to "opäť iskrí", minister hospodárstva Sulík však podľa hnutia nedohodol dostatočne vhodné podmienky pri dovoze ruskej ropy. "Podľa nás pán Sulík, ktorý je minister hospodárstva, v súvislosti s dovozom ruskej ropy nevyrokoval dostatočne vhodné podmienky a dúfame, že sa v budúcnosti už z jeho strany nič podobné opakovať nebude," uviedlo Sme rodina. Dodalo, že pre Slovensko to bude mať fatálne následky a pohonné látky budú drahšie.

Sulík odmietol kritiku poslanca Gyimesiho ako aj jeho výzvu na odstúpenie pre zlyhanie pri rokovaní o sankčnom balíku EÚ a zákaze dovozu ruskej ropy. "Poslanec György Gyimesi nerozumie problematike. Ak ma kritizuje a vyzýva na odstúpenie, mal by si v prvom rade naštudovať fakty. Embargo odsúhlasil na summite premiér Eduard Heger, takže v konečnom dôsledku Gyimesi kritizuje samotného predsedu vlády," uviedol predseda SaS.

Minister hospodárstva dodal, že pred niekoľkými dňami ho líder OĽANO Igor Matovič obvinil z chránenia záujmov rafinérie Slovnaft a aktuálne ho jeho poslanec obviňuje, že Slovnaft poškodil. "Pozíciu Slovenskej republiky, ktorú zaslalo ministerstvo hospodárstva, som priamo konzultoval s premiérom," zdôraznil Sulík a dodal, že ak bude mať Heger pocit, že svoju prácu nevykonáva riadne, má možnosť ho odvolať.

Gyimesi razantne odmietol, že by zodpovednosť za výsledky rokovaní mal mať premiér. Heger podľa neho akceptoval pozíciu Slovenska k novému sankčnému balíku, ktorú schválil minister Sulík. Aktuálne na spor Sulíka a Gyimesiho reagoval aj premiér Heger.

"Predseda vlády Eduard Heger pre Slovensko v Bruseli vyrokoval, že Slovensko nezostane bez ropy. Tá tu bude z Ruska tiecť do času, kým nebudeme mať plnohodnotnú alternatívu. Pri rokovaniach na úrovní lídrov nadväzuje predseda vlády na rokovania rezortných ministrov, v tomto prípade ministerstva hospodárstva. A dorokuje veci, ktoré ostali na úrovni rezortných ministrov otvorené," vysvetľoval Úrad vlády. "Každý rezort má konať tak, aby to bolo vždy v záujme Slovenskej republiky a nateraz predseda vlády nemá vedomosť, že by sme konali v neprospech našich záujmov," píšu ďalej. ČO ODKÁZAL HEGER GYIMESIMU, NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

