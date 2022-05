Igor Matovič si myslí, že vládna koalícia sa na jeseň rozpadne. Povedal to v diskusii Denníka N. Dôvodom podľa neho budú práve nezhody o štátnom rozpočte.

Matovič vyhlásil, že rezortu financií sa určite nepodarí pripraviť štátny rozpočet bez toho, aby nenavrhli zvýšenie niektorých daní. SaS viackrát zopakovala, že zvyšovanie daní je pre nich červená čiara. Zablokovali napríklad aj Matovičov nápad zdaniť ruskú ropu, z čoho chcel Matovič zaplatiť zvýšenie platov učiteľov, uviedol Denník N.

Matovič dokonca uviedol aj presný dátum, kedy k rozpadu koalície dôjde. Má to byť presne 15. októbra, čo je dátum, do kedy musí ministerstvo financií predložiť štátny rozpočet, o ktorom následne rozhoduje parlament.

„Nerád ľuďom beriem nádej, ale myslím si, že táto koalícia je zrelá na rozpad. A myslím to úplne úprimne. Ja som minister financií a som zodpovedný za to, aby som predložil rozpočet na budúci rok. Dnes sme sedeli nad číslami a vychádza to veľmi, veľmi zúfalo. A zároveň máme koaličného partnera, ktorý vám povie: červená čiara zvýšiť daň na alkohol, čo je 77 miliónov,“ povedal Matovič.

„Keď z toho Richard Sulík neustúpi a bude trucovať, táto koalícia sa prirodzene rozpadne, lebo sa to nedá urobiť,“ skonštatoval na záver.

